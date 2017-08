Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 3.9 od 22 glasov Ocenite to novico! Okamura trdi, da ni islamofob ali ksenofob, čeprav se njegova stranka SPD zavzema za prepoved islama na Češkem. Foto: tomio.cz Okamura (skrajno levo) se je kot voditelj SPD-ja udeležil srečanja Gibanja za Evropo narodov in Svobode, na katerem so sodelovale desno usmerjene stranke po Evropi. Foto: AP Tomio Okamura se je na Japonskem rodil korejsko-japonskemu očetu in češki materi. Družina se je pri njegovih šestih letih preselila na Češko. Foto: tomio.cz Zdajšnji finančni minister Andrej Babiš je eden najbogatejših Čehov, voditelj stranke ANO, ki ji projekcije napovedujejo zmago na oktobrskih volitvah. Foto: EPA Češke oblasti iz prestolnice vztrajno ponavljajo, da se ne strinjajo s sistemom kvot za prerazporeditev prebežnikov iz Italije in Grčije. Foto: Reuters Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Češka: Na Japonskem rojeni vodja nacionalistov je pred volitvami vse bolj priljubljen

Oktobra na Češkem parlamentarne volitve

23. avgust 2017 ob 06:58

Praga - MMC RTV SLO

Dva meseca pred češkimi parlamentarnimi volitvami je javnomnenjska raziskava pokazala, da je Tomio Okamura najbolj priljubljen med voditelji 16 čeških strank in gibanj, med katerimi bodo volivci izbirali novo vlado.

Okamura je na Japonskem rojen češki poslanec, ki se je s starši – japonsko-korejskim očetom in češko materjo – na Češko preselil pri šestih letih. Tekoče govori tako češko kot japonsko in ima tudi dvojno državljanstvo. Trenutno je na čelu najbolj desno usmerjene stranke Svoboda in neposredna demokracija (Svoboda a přímá demokracie – SPD) na Češkem.

Okamura je glasen nasprotnik migracij in nastanitve prebežnikov na Češkem. V odgovor akciji "Ves narod na kebab" leta 2015, s katero so nekateri Čehi želeli poudariti, da niso vsi muslimani teroristi, je Okamura organiziral protiislamske proteste z geslom: "Vsak kebab, ki ga kupimo, je financiranje nove burke," piše portal Romeo.cz.

Istega leta je Čehe pozval, naj pred mošejami vodijo na sprehod svinje in pse, vanje vodijo brezdomce in naj ne kupujejo kebaba; vse v znak protesta proti muslimanom v deželi, je poročal Washington Post. "Naš demokratični način življenja in dediščino prednikov moramo zaščititi pred islamom," je na Facebooku zapisal Japonec, obenem pa zatrdil, da ni islamofob ali ksenofob.

Okamura kot žrtev ksenofobije

“Okamura – pol Čeh in pol Japonec – trdi, da je bil žrtev ksenofobije na Japonskem, kjer je trdo delal in se po najboljših močeh trudil vključiti,” fenomen Okamure za MMC razlaga predavateljica sociologije na Karlovi univerzi v Pragi Selma Muhić Dizdarević.

"Ta simbolni kapital uporablja za trditev, da so na Češkem problem migranti, ki ne želijo delati. On je bil dober migrant, oni so slabi migranti. To seveda ni res, saj tujci – največ je Ukrajincev in Vietnamcev – pridejo na Češko samo delat," razlaga Muhič Dizdarevićeva in dodaja, "Okamura verjame, da se muslimani in Afričani ne morejo asilimilirati ali integrirati zaradi kulturnih razlik in zato ne bi smeli biti tukaj."

Češka vztraja pri nasprotovanju kvotam

Češka je skupaj z Madžarsko, Poljsko in Slovaško iz višegrajske četverice glasen nasprotnik kvot in premestitev prebežnikov. Do zdaj je sprejela 12 prebežnikov v okviru programa premestitve iz Grčije in Italije, vendar so nato oblasti sporočile, da jih ne nameravajo več sprejemati. Evropska komisija je zato junija začela sodne postopke proti Madžarski, Poljski in Češki.

Premier Bohuslav Sobotka je kljub sodnim procesom sporočil, da se Češka ne strinja s sistemom kvot prebežnikov in da v njem ne bo sodelovala.

Najpogostejši prosilci za azil so Ukrajinci

Zanimivi so tudi izsledki raziskave o prebežnikih na Češkem, ki jo je leta 2016 izvedla Muhić Dizdarevićeva. Leta 2015 je 1.525 ljudi na Češkem zaprosilo za mednarodno zaščito – 71 ljudem je vlada odobrila status begunca, 399 jih je dobilo začasno zaščito. Največ prošenj so prejeli od državljanov Ukrajine, sledili so Iračani in Kitajci.

V prvih petih mesecih leta 2016 je število prošenj za mednarodno zaščito upadlo za 17 odstotkov v primerjavi z istim obdobjem leta 2015. 122 ljudem so odobrili azil, 139 pa mednarodno zaščito. Tokrat so bili najpogostejši prosilci Ukrajinci, Sirci in Kubanci.

Češki sociologi trdijo, da gre na Češkem za fenomen islamofobije brez islama. Po podatkih cenzusa iz leta 2010 se je namreč 3.500 ljudi izreklo za pripadnike muslimanske vere, kar je manj kot 0,1 odstotka populacije.

Okamura najbolj priljubljen voditelj

Po zadnji javnomnenjski raziskavi češke agencije Sanep je Okamura dobil največ glasov podpore kot najbolj priljubljen voditelj češke stranke. Anketiranci so mu namenili 38,4 odstotka, takoj za njim pa se je s 37,9 odstotka uvrstil zdajšnji finančni minister Andrej Babíš iz stranke ANO (Da), ki velja za enega najbogatejših Čehov. Vsi drugi voditelji strank so po anketi daleč zadaj.

SPD meri na deset odstotkov

SPD sicer na parlamentarnih volitvah, ki so predvidene za 20. in 21. oktober, meri na več kot 10 odstotkov glasov volivcev. Na volitvah bodo češki volivci izbirali novih 200 poslancev v spodnjem domu parlamenta. Poslanski kandidati prihajajo iz 16 strank, za največjega favorita pa velja že omenjena stranka ANO Andreja Babíša.

Na parlamentarnih volitvah leta 2013 je SPD ob približno osemodstotni podpori osvojil tri sedeže v 200-članskem parlamentu. Svobodo in neposredno demokracijo (SPD) sta Okamura in Radim Fiala ustanovila leta 2013, ko sta zaradi notranjih razkolov zapustila stranko Zora neposredne demokracije ali na kratko Zora. Po besedah Fiale SPD tokrat upa na več kot 10-odstotno podporo volivcev, poroča portal Prague Daily Monitor.

Proti islamu in EU-ju, za uvedbo vojaškega roka

Fiala trdi, da SPD ni ne levo ne desno usmerjena stranka, temveč gre za skupino domoljubov, ki želijo suverenost. Program stranke predvideva prepoved muslimanske veroizpovedi v državi, uvedbo obveznega osemtedenskega vojaškega roka in izvedbo referenduma o izstopu Češke iz Evropske unije.

Podjetnik in pisatelj

Okamura se je v mladosti vrnil na rodno Japonsko, kjer se je preizkusil v podjetništvu, vendar mu ni uspelo. Pozneje je kot podjetnik uspel na Češkem, kjer se je ukvarjal s turizmom in kulinariko. Med drugim je izdajal revijo o pivu Pivní magazín, napisal pa je tudi več knjig – Tomio Okamura – češke sanje (Tomio Okamura – český sen) se je leta 2010 uvrstila celo med deset najbolj prodajanih knjig na Češkem.

Okamurova politična kariera

Čeprav stranka SPD med volivci ne uživa velikega zaupanja, je Okamura eden najbolj priljubljenih čeških politikov. Leta 2012 se je želel potegovati za mesto predsednika države, vendar mu ni uspelo zbrati dovolj glasov, za kar je obtožil napačno štetje skorumpirane volilne komisije.

Nato je kot neodvisni kandidat dobil mesto senatorja okrožja Zlín, od koder prihaja tudi njegova mati. Zgornji dom češkega parlamenta predstavlja 81 senatorjev, za katere se v posameznih okrožjih lahko potegujejo tako strankarski kot neodvisni kandidati. Na mestu senatorja je ostal eno leto, leta 2013 pa je bil kot predstavnik stranke SPD izvoljen v spodnji dom češkega parlamenta.

Leta 2014 se Okamuri ni uspelo prebiti v Evropski parlament, je pa zato njegova stranka prvi večji uspeh dosegla leta 2016, ko so v koaliciji s Stranko za ljudske pravice na lokalnih volitvah dobili 18 izmed skupno 675 sedežev v regionalnih odborih.

Proti Romom in ženskam

"Človeška inteligenca se močno razlikuje, tako med rasami kot med spoloma," je leta 2011 izjavil Okamura in izpostavil primer Norveške, kjer so za najvišje položaje uvedli kvote za število žensk, saj naj bi te bile manj dinamične in ustvarjalne od moških, ter podoben sistem predlagal tudi za Češko.

Pred prihodom prebežnikov z Bližnjega vzhoda je Okamura svojo propagando sicer uperil proti Romom, za katere je dejal, da so breme državi. Izoblikoval je tudi predlog, po katerem bi češke Rome preselili "spet v Indijo, od koder so prišli", češka vlada pa bi za izvedbo predloga finančno pomagala indijskim oblastem, poroča portal Romeo.cz

Na oktobrskih volitvah favorit ANO

Po junijskih projekcijah na oktobrskih parlamentarnih volitvah na Češkem Babičevo stranko ANO čaka zmaga, saj bi jo podprlo okoli 32 odstotkov volivcev. Sledi Komunistična stranka Čehov in Moravcev (KSČM) z 12-odstotno podporo, tesno za njo je z 11 odstotki Češka socialdemokratska stranka (ČSSD), iz katere prihaja zdajšnji premier Sobotka. SPD se s po projekciji s 4,4-odstotno podporo uvršča na sedmo mesto med 16 strankami. Projekcija nevladne organizacije STEM predpostavlja 56-odstotno volilno udeležbo.

Jaša Rajšek