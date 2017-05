Češki premier po sporu s finančnim ministrom napovedal odstop

Andrej Babiš se otepa očitkov davčne utaje

2. maj 2017 ob 20:38

Praga - MMC RTV SLO/STA

Češki premier Bohuslav Sobotka je po sporu s finančnim ministrom Andrejem Babišem napovedal odstop. Desno-leva vladna koalicija je razpadla, s tem pa bo padla tudi celotna vlada, je Sobotka sporočil na novinarski konferenci.

Vladno koalicijo na Češkem so sestavljali socialdemokrati (ČSSD) s Sobotko na čelu, liberalno-populistična stranka ANO pod vodstvom Babiša in krščanski demokrati (KDU-CSL).

Sobotka je povedal, da odstopa zaradi spora z Babišem, ki se otepa očitkov davčne utaje. Spornih naj bi bilo najmanj 55 milijonov evrov, ki naj bi jih pridobil Babiš prek prodaje neobdavčenih delnic svojega podjetja Agrofert. Sobotka je prejšnji teden tudi javno pozval Babiša, naj pojasni te očitke.

Babiš z visoko podporo

Babiš, sicer eden najbogatejših Čehov, vse obtožbe zavrača, v ozadju pa naj bi bili predvsem predvolilni boji. Babiševa stranka ANO namreč v javnomnenjskih raziskavah močno vodi s 33,5-odstotno podporo, Sobotkov ČSSD pa je na drugem mestu s komaj 16 odstotki podpore.

Visoko zaupanje javnosti uživa tudi Babiš sam. S 56 odstotki podpore je najbolj priljubljen češki politik, je pokazala aprilska anketa agencije CVVM. Sobotko podpira 39 odstotkov vprašanih.

Odstopno izjavo mora formalno sicer še sprejeti predsednik republike Miloš Zeman, ki pa vendarle nima nobenega roka za to. Odstop Sobotke se bo zgodil pol leta pred volitvami, predvidene so za 20. in 21. oktober. Po navedbah analitikov sicer ni pričakovati, da bi volitve premaknili v zgodnejši, poletni čas. Najverjetneje bo Češko do konca mandata vodila tehnična, manjšinska vlada.

K. S.