Ceste v Furlaniji - Julijski krajini so pod nadzorom in brez posebnosti

Gasilci morali prekiniti delo na zrušenem viaduktu v Genovi

20. avgust 2018 ob 20:07

Genova,Palmanova - MMC RTV SLO, Televizija Slovenija, STA

Gasilci so po smrtonosnem zrušenju viadukta v Genovi morali zaradi nenavadnih zvokov začasno prekiniti delo. V Furlaniji - Julijski krajini so razmere pod nenehnim nadzorom.

Na cestah in avtocestnih krakih v Furlaniji - Julijski krajini, ki v teh počitniških dneh pokajo po šivih, so razmere pod nenehnim nadzorom in brez posebnosti. Uporabniki deželnih prometnic, njihovih mostov, nadvozov in predorov so lahko brez skrbi in popolnoma mirni, so javnosti v en glas zatrdili vsi trije upravljavci in predstavniki deželne vlade na konferenci v Palmanovi, je za RTV Slovenija poročala Mirjam Muženič.

V deželi je kar 4 tisoč mostov in viaduktov, kar je za redni nadzor in sprotno vzdrževanje izredno zahteven strokovni in denarni zalogaj. "Zelo kmalu bomo porabili 3.400.000 evrov. Za dolgoročne potrebe bomo porabili več deset milijonov, za vsa dela pa nekaj sto milijonov evrov," je dejal član deželne vlade, pristojen za infrastrukturo, Graziano Pizzimenti.

Za 234 kilometrov deželne avtoceste skrbi družba Avtovievenete oz. 200 njenih ljudi, ki dogajanje spremljajo s pomočjo številnih kamer. Za odsek od Vidma do meje z Avstrijo in Slovenijo, na katerem je 50 mostov, 35 predorov in 20 nadvozov, pa je zadolžena družba Autostrade per l'Italia. Če bo Rim uresničil grožnjo in ji zaradi Genove odvzel koncesijo, bo samo v obmejni deželi brez dela ostalo 150 ljudi.

"Načrtujemo več obnovitvenih del, a nobeno ni nujno. Gre za redna obnovitvena dela," je dejal predstavnik družbe Andrea Favalessa. Predstavniki lokalnih oblasti zatrjujejo, da ni nobenih razlogov, da bi se genovska tragedija v pokrajini lahko ponovila. Tržačanka Rita Giancristofaro, ki je bila v nesreči viadukta Morandi hudo poškodovana, medtem počasi okreva, je še poročala Mirjam Muženič.

Preostanek mostu pri Genovi oddaja nenavadne zvoke

Prebivalci območja pod zrušenim avtocestnim viaduktom pri Genovi pa ne smejo več na svoje domove, saj vzhodni del viadukta poka, so sporočili gasilci. V stanovanjskih poslopjih pod viaduktom je živelo okoli 600 ljudi, ki so jih po zrušenju evakuirali.

"Zdi se, da so glasovi, ki jih oddaja most, drugačni od tistih v zadnjih dneh," je povedal tiskovni predstavnik gasilcev Luca Cari. Prebivalci, evakuirani iz stanovanjskih zgradb pod viaduktom, tako iz preventivnih razlogov ne smejo več po svoje stvari domov, je dodal po poročanju nemške tiskovne agencije DPA.

Tudi gasilci so prekinili svoje delo na območju stanovanjskih zgradb, nadaljujejo pa odpravljanje posledic zrušenja mostu na drugih območjih, kot so izsušena struga reke in železniški tiri.

Viadukt Morandi se je zrušil v torek med nevihto, z njim je 45 metrov v globino zgrmelo več kot 30 avtomobilov in tovornjakov. Pri tem je umrlo 43 ljudi. Razlog za katastrofo preiskovalci še ugotavljajo, bi pa lahko bila kriva načeta jeklenica.

Vlada odvzema koncesijo Autostrade per l'Italia

Italijanska vlada je že sprožila postopek odvzema koncesije zasebnemu podjetju Autostrade per l'Italia, ki upravlja to in številne druge dele italijanskih avtocest. Podjetje odgovornost zavrača, je pa napovedalo vzpostavitev dveh skladov za pomoč žrtvam in njihovim družinam ter potrebe mesta Genova, v skupni vrednosti pol milijarde evrov.

Policija je objavila posnetek nadzorne kamere, ki je ujela trenutek zrušenja mostu:

J. R., Mirjam Muženič, RTV Slovenija