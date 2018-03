Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 1.9 od 14 glasov Ocenite to novico! Angela Merkel je na oblasti od leta 2005. Če bo vzdržala še četrti mandat, bo Nemčiji vladala dobrih 16 let. Foto: Reuters Sorodne novice Nemški socialdemokrati glasovali za veliko koalicijo Dodaj v

Četrta vlada Angele Merkel le še vprašanje časa

Merklovo naj bi za kanclerko potrdili 14. marca

5. marec 2018 ob 17:13

Berlin - MMC RTV SLO, STA, Reuters

Nemški predsednik Frank-Walter Steinmeier je nemškemu zveznemu parlamentu v ponedeljek uradno predlagal, da za kanclerko znova izvoli Angelo Merkel.

Steinmeier je v skladu z ustavo bundestagu poslal pisni predlog, v katerem za predsednico nemške vlade znova predlaga Merklovo. Merklova bo tako očitno vodila še četrto zaporedno vlado, saj ima t. i. velika koalicija njene konservativne unije CDU in CSU ter socialdemokratov (SPD) v bundestagu večino.

Oblikovanje nove vlade le še vprašanje časa in postopka

Vodstva vseh treh strank so se za oblikovanje še ene velike koalicije dogovorile v prvi polovici februarja, še zadnja večja ovira pa je odpadla pretekli konec tedna, ko je vstop v koalicijo potrdilo tudi članstvo socialdemokratov. Zdaj je oblikovanje vlade le še vprašanje časa in postopka. Poslanci bodo Merklovo na mesto kanclerke predvidoma potrdili na seji 14. marca, ko naj bi bil tudi imenovan njen novi vladni kabinet. V 16-članskem kabinetu bosta imela CDU in SPD po šest ministrov, CSU pa tri.

Po šestih mesecih je čas, da se začne nekaj dogajati

Merklova je v ponedeljek dopoldne že pozvala k čimprejšnjemu začetku dela nove vlade. "Pomembno je, da kot vlada čim prej začnemo delati. Državljani imajo pravico do tega, da se po skoraj šestih mesecih od volitev začne nekaj dogajati," je v ponedeljek poudarila pred sejo predsedstva svoje stranke CDU v Berlinu.

Prioritete: Svobodna mednarodna trgovina, konkurenčnost Kitajski in končanje vojne v Siriji

Merklova je med prioritetami vlade po poročanju Reutersa navedla (svobodno) mednarodno trgovino, od katere so odvisna številna delovna mesta v Nemčiji. Ta je ogrožena zaradi napovedane protekcionistične politike ameriškega predsednika Donalda Trumpa, ki je napovedal carine na uvoz jekla in aluminija. "Vidimo, da se Evropa spoprijema z izzivi, zato je potreben močan glas Nemčijo, Francije in drugih članic," je v Berlinu med drugim dejala Merklova, ki je poudarila še konkurenčni boj s Kitajsko in končanje dolgoletne vojne v Siriji. Na notranjepolitičnem področju pa se bo zavzemala predvsem za prihodnost delovnih mest, ohranitev blaginje in izenačenje življenjskih pogojev v celotni deželi.

A. V.