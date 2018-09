Chemnitz: Z glasbo v protest proti rasizmu in ksenofobiji

Vse več pozivov k nadzoru AfD-ja

3. september 2018 ob 18:53

Chemnitz

V Chemnitzu v Nemčiji, kjer so razmere napete že več kot teden dni dni, se je na koncertu proti rasizmu in ksenofobiji po ocenah mestnih oblasti zbralo 50.000 ljudi. Oblasti so predtem prepovedale shoda dveh skrajnih desnih gibanj, saj so zborovanja napovedali za območja, ki so jih predtem prijavile že druge skupine.

Oblasti so prepovedale shod protiislamskega gibanja Pegida in skrajno desnega gibanja Pro Chemnitz, ki so želeli protestirati proti koncertu z naslovom Wir sind mehr (Nas je več), na katerem nastopa več priljubljenih nemških skupin, med njimi Die Toten Hosen, Kraftklub in Feine Sahne Fischfilet.

Povod za napete razmere je bila smrt 35-letnega Nemca kubanskega rodu, ki je bil preteklo soboto zaboden do smrti, policija pa je v zvezi z njegovim umorom pridržala 23-letnega Sirca in 22-letnega Iračana. Skrajna desnica je v preteklem tednu pripravila več protestov proti priseljencem, ulice pa so napolnili tudi njihovi nasprotniki. Tako se je v soboto zbralo okoli 11.000 ljudi, na shodu skrajno desne Alternative za Nemčijo (AfD), Pegide in skupine Pro Chemnitz se je zbralo okoli 8.000, na drugi strani pa okoli 3.000 nasprotnikov. Izbruhnili so spopadi, pri čemer je bilo poškodovanih 20 ljudi.

Tiskovni predstavnik nemške vlade Steffen Seibert je danes dejal, da "shodi skrajnih desničarjev, pripravljenih na nasilje, in neonacistov nimajo nič skupnega z žalovanjem za človekom ali skrbjo za mesto ali skupnost". Različna skrajno desna gibanja so med drugim shode po lastnih navedbah pripravila v spomin na ubitega 35-letnika.

Nadzor nad podmladki AfD-ja

Medtem Reuters poroča, da sta dve nemški zvezni deželi sporočili, da sta začeli nadzorovati mladinske odseke Alternative za Nemčijo (AfD). Krepijo se pozivi, naj se razširi nadzor nad največjo opozicijsko stranko in njeno tesno somišljenico Pegido. Pretekli teden so varnostni uradniki začeli nadzorovati člane skupine Junge Alternative, je sporočila tiskovna predstavnica bremenske obveščevalne službe Rose Gerdts-Schiffler. Nadzor mladinskih skupine AfD-ja je napovedala tudi sosednja Spodnja Saška. Izvajanje nadzora je v Nemčiji še dandanes občutljiva tema, saj so spomini na zlorabo gestapa v času nacizma in kasneje Stasija med hladno vojno še zelo živi. Javnomnenjska raziskava, ki jo je izvedel inštitut Civey Institut for Funke Mediengruppe, je sicer pokazala, da se 57 odstotkov sodelujočih strinja, da bi morala vlada nadzorovati AfD, ki ima v 709-članskem bundestagu 92 sedežev.

Eden od voditeljev AfD-ja Jörg Meuthen je danes podpornikom v Chemnitzu dejal, da v Chemnitzu ni bilo nobenega nasilja nad Nenemci in da njegove stranke ne bi smeli dati pod nadzor. Nemško kanclerko Angelo Merkel je obtožil zatekanja k lažnim novicam in jo pozval k odstopu. Drugi voditelj stranke Alexander Gauland je dejal, da je jeza javnosti po umoru upravičena, hkrati pa zatrdil, da njegova stranka ne podpira ekstremizma.

Nemški notranji minister Horst Seehofer in njegova stranka CSU ocenjujeta, da nadzor stranke AfD kot celote še ni potreben, hkrati pa je zatrdil, da bodo budno spremljali dogajanje in posameznike. Tudi bavarski premier Markus Söder, čigar konservativni CSU se sooča z možnostjo velikega poraza proti AfD-ju na oktobrskih deželnih volitvah, je izrazil dvom, da je dovolj upravičenih indicev za nadzor celotnega AfD-ja, je pa izrazil možnost, da bodo uvedli nadzor nad posamezniki. "Bavarski moramo poslati jasen znak, da ne želimo, da se zgodi kaj podobnega kot v Chemnitzu."

K. T.