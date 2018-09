Cipras svari pred vzponom skrajne desnice, Strache pa vabi Orbana k sodelovanju

Volitve v Evropski parlament bodo maja naslednje leto

11. september 2018 ob 11:50,

zadnji poseg: 11. september 2018 ob 12:03

Strasbourg - MMC RTV SLO, STA

Grški premier Aleksis Cipras je ob vzponu skrajne desnice po Evropi opozoril evropske poslance v Strasbourgu pred deljenjem kontinenta in pozval k bolj demokratični in močnejši Evropski uniji.

"Grčija je ena redkih držav, ki je v zadnjih letih okrepila svoboščine in pravice državljanov in to v času, ko se v Evropi pojavljata rasizem in ksenofobija," je prepričan grški premier. Svojo kritiko je izrazil predvsem do držav, ki so v času množičnega prihoda beguncev in migrantov postavljale ograje in zgradile zidove, Grčija pa je skušala nastali položaj obvladati po svojim močeh.

"Ravno ta kriza je zaostrila odnose na kontinentu in prikazala, da se EU ni dobro odzval na izziv. Pojavilo se je prepričanje, da se mora vsak boriti zase in braniti svoje interese, kar pa nasprotuje načelu evropske solidarnosti," je spomnil Cipras.

Cipras: Ne smemo dovoliti, da Evropa nazaduje

Grški premier pa ne vidi težave le v vzponu skrajne desnice po Evropi, temveč tudi v tem, da se takšne ideje pojavljajo v nekaterih tradicionalnih konservativnih strankah, med drugim v državah, ki so po njegovi oceni ključne za prihodnost EU-ja. Ocenil je, da bodo volitve v Evropski parlament maja naslednje leto boj za politične vrednote in vizije, boj proti skrajni desnici in boj za krepitev EU, enotnost in solidarnost. "Grčija je bila vzrok za krizo, zdaj pa je postala del rešitve za Evropo," še meni Cipras.

Grčija, ki je bila v preteklih osmih letih pogosto na robu bankrota in ji je grozil izstopa iz območja skupne evropske valute, je 20. avgusta zaključila tretji program finančne pomoči. Zdaj se bo morala ob nemalo izzivih in še vedno strogemu nadzoru samostojno postaviti na lastne noge.

Avstrijski FPÖ bi sodeloval s Fideszom

Ravno danes je vodja avstrijskih svobodnjakov (FPÖ) in avstrijski podkancler Heinz-Christian Strache madžarskega premiera Viktorja Orbana in njegovo stranko Fidesz povabil k sodelovanju v politični skupini v Evropskem parlamentu, poročajo tuje tiskovne agencije.

Avstrijski svobodnjaki pogosto posnemajo ostro protimigrantsko retoriko Orbana, a stranki nista del iste politične skupine v Evropskem parlamentu. Orbanov Fidesz je del najmočnejše, Evropske ljudske stranke (EPP), avstrijski svobodnjaki pa, tako kot skrajno desno francosko Nacionalno zavezništvo (nekdanja Nacionalna fronta) in Liga italijanskega notranjega ministra Mattea Salvinija, pripadajo skupini populistov Evropa narodov in svobode (ENF).

Kurz bi podprl izključitev Fidesza iz EPP-ja

Avstrijski kancler Sebastian Kurz in njegova desnosredinska ljudska stranka (ÖVP), ki je prav tako članica EPP-ja, je bil v ponedeljek kritičen do Orbana in poudaril, da bodo poslanci ÖVP-ja glasovali za poročilo, podprli pa bi tudi izključitev Fidesza iz EPP-ja. "Pri vprašanju vladavine prava in demokracije ni kompromisov. Te temeljne vrednote je treba spoštovati," je v pogovoru za avstrijsko televizijo ORF dejal Kurz.

Vodja politične skupine EPP, nemški poslanec Manfred Weber je sicer prejšnji teden izključitvi Fidesza nasprotoval, vendar izrazil prepričanje, da ko gre za temeljne pravice in vrednote, nihče v EPP ne bi smel imeti posebne obravnave, poroča AFP.

K. Št.