Član vladajoče hrvaške stranke HDZ obsojen zaradi nacističnega pozdrava v Pliberku

79-letnika oprostili obtožb

29. junij 2018 ob 21:58

Celovec - MMC RTV SLO, STA

Deželno sodišče v Celovcu je 67-letnega člana hrvaške vladajoče stranke HDZ Anđelka Bosančića obsodilo na pogojno kazen 15 mesecev zapora, ker je na spominski slovesnosti v Pliberku 12. maja izvedel nacistični pozdrav.

Bosančić je eden izmed šestih Hrvatov, ki so jih tako kot slovenskega državljana prijeli zaradi poveličevanja nacizma na letošnjem hrvaškem shodu, ki je potekal 12. maja na Pliberškem polju v spomin na žrtve povojnih pobojev. V preteklem tednu so bili štirje Hrvati na sodišču v Celovcu že obsojeni na pogojne kazni od 15 do 18 mesecev zapora.

Bosančić je pred sodnikom ponovil, da je bil dolgoletni županijski svetnik HDZ-ja in da je na spominsko slovesnost prispel kot uradni predstavnik svoje občine Dugopolje pri Splitu, ki je tudi financirala njegovo pot. Na sojenju so predvajali videoposnetek, na katerem je bilo videti Bosančića z dvignjeno roko v nacistični pozdrav.

Obsojenec je pojasnil, da je med slovesnostjo slišal hrvaško domoljubno pesem in je v stanju velike evforije dvignil roko, ne da bi nameraval poveličevati nacizem. Obžaloval je incident in se je pokesal, a je sodišče odločilo, da bo šel v zapor za 15 mesecev, če bo v naslednjih treh letih ponovil kaznivo dejanje.

Današnja sodba še ni pravnomočna. Pričakovati je, da se bodo iz HDZ-ja odzvali, če bo to postala.

Oprostili 79-letnega moškega

Edini izmed na Pliberškem polju prijetih Hrvatov, ki je bil oproščen obtožb, je 79-letni moški, za katerega ni bilo soglasja v sodnem senatu, ali je dvignil roko v nacistični pozdrav ali pa je samo pomahal znancem. Oprostili so ga obtožb o poveličevanju nacističnega režima, čeprav je tudi sam na sojenju dejal, da je njegovo dvignjeno roko bilo mogoče razumeti kot nacistični pozdrav.

Avstrijski uradniki, ki so bili priče dogodka, so ocenili, da je šlo za prikriti nacistični pozdrav. Med drugim so dejali, da je veliko udeležencev letošnje žalne slovesnosti izvajalo prepovedane nacistične pozdrave, ne da bi jih policisti opazili.

J. R.