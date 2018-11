CNN v tožbi proti Trumpu podprlo 13 večjih medijskih hiš, tudi Fox

Ameriški predsednik se lahko odloči, da sploh ne bo imel več novinarskih konferenc

15. november 2018 ob 10:44

Washington - MMC RTV SLO, Televizija Slovenija

Trinajst največjih ameriških medijskih hiš se je pridružilo televizijski mreži CNN v tožbi za vrnitev akreditacije njenemu dopisniku iz Bele hiše Jimu Acosti po incidentu s predsednikom Donaldom Trumpom.

Odvzem akreditacije dopisniku CNN-a je združil ameriške medije vseh barv. CNN-u, ki je vložil tožbo proti predsedniku Donaldu Trumpu, se je solidarno pridružilo trinajst največjih medijskih hiš, od New York Timesa do Associated Pressa: "Dopisniki v Beli hiši morajo imeti možnost dostopa do predsednika in svobodnega postavljanja vprašanj," so sporočili v skupni izjavi.

Da je Bela hiša v bitki z mediji z odvzemom akreditacije novinarju Jimi Acosti prestopila mejo sprejemljivega, najbolje potrjuje to, da se je CNN-u pridružila tudi televizijska mreža Fox. Ta je v rokah Trumpovega zaveznika Ruperta Murdocha in je zaradi svojega naklonjenega poročanja pogosto deležna Trumpovih pohval.

Predsednik Fox Newsa Jay Wallace je v izjavi nekaj ur pred obravnavo zadeve na zveznem sodišču sporočil, da sicer ne odobravajo vse bolj antagonističnega tona tako predsednika kot medijev, vendar pa podpirajo svobodo medijev in pomen odprte izmenjave mnenj za ameriško javnost.

Odvetniki pravosodnega ministrstva so v odgovoru na tožbo zapisali, da imata tako Bela hiša kot predsednik široka pooblastila glede dostopa medijem do njiju. Poudarili so še, da se predsednik lahko odloči, da sploh ne bo več imel novinarskih konferenc in da odvzame vse novinarske akreditacije.

K. Št., Iz New Yorka Edvard Žitnik