Comey: "Trumpova administracija me je obrekovala in širila laži"

Oviranje preiskave je hud zločin, ki lahko vodi v impičment

8. junij 2017 ob 18:35

Washington - MMC RTV SLO

Nekdanji direktor FBI-ja James Comey je na težko pričakovanem zaslišanju v odboru senata za obveščevalne zadeve ameriškega kongresa zagotovil, da so se Rusi vpletali v ameriške volitve.

Comey ima glede na besede ameriškega predsednika Donalda Trumpa občutek, da ga je ta odpustil zaradi preiskave o ruskem vpletanju v volitve, vendar ne more trditi, ali je predsednik s tem oviral preiskavo.

V svojem nastopu pred ameriškimi senatorji je Comey dejal, da je Trumpova administracija širila laži in obrekovala tako njega kot FBI, preden je bil 9. maja odpuščen z mesta direktorja.

Comey je svojo izjavo za zaslišanje objavil že dan prej, najverjetneje kot odgovor na Trumpovo napoved, da je našel kandidata za novega direktorja FBI-ja, kar so predsednikovi kritiki videli kot poskus vplivanja na zgodbo. Vendar pozornosti od Comeyjevega zaslišanja več ni bilo mogoče odvrniti, saj so celo bari v Washingtonu vklopili svoje televizorje in strankam ponujale pijačo po nižji ceni za zgodovinsko pričanje.

Trump Comeyja prosil, naj prekine preiskavo

V izjavi je Comey zapisal, da ga je Trump februarja prosil, naj prekine preiskavo proti nekdanjemu državnemu varnostnemu svetovalcu Michaelu Flynnu glede ruskega vplivanja na volitve.

Trump je maja odpustil Comeyja z utemeljitvijo, da je nastopač, vendar je glede na Comeyjeve besede pravi razlog preiskava ruskega vpletanja v volitve in domnevne povezave Trumpove predvolilne kampanje z Rusi.

Administracija me je obrekovala in lagala

"Čeprav zakonodaja ne predvideva nobenih razlogov za odpustitev direktorja FBI-ja, se je administracija odločila, da oblati moje ime in - še pomembneje - oblati organizacijo FBI rekoč, da je v neredu," je povedal Comey in dodal, da so to preprosto laži.

Comeyjevo pričanje je lahko nevarno za predsednika, saj lahko obrne dinamiko preiskave ruskega vpletanja, ki jo vodi posebni tožilec Robert Mueller. Oviranje preiskave je eden izmed tako imenovanih težkih zločinov, ki lahko vodijo v postopek odstavitve oziroma impičment.

Trump zaslišanje spremljal z odvetnikom

Resnosti položaja se je morda začel zavedati tudi Trump, ki svoje prste drži stran od Twitterja, verjetno tudi zaradi tega, ker zaslišanje spremlja po televiziji skupaj s svojim odvetnikom Marcom Kasowitzem. Ta je že v sredo zvečer sporočil, da predsednik čuti zadoščenje, ker je Comey v pripravljeni izjavi potrdil, da Trump ni bil predmet ruske preiskave. To pa ne pomeni, da niso bili vpleteni člani Trumpove predvolilne kampanje.

Comey dokumentiral sestanke s Trumpom

Comey je na zaslišanju govoril prosto in ni bral izjave, ki je že v sredo spravila na dan podrobnosti o njegovih zasebnih pogovorih s Trumpom. "Bil sem resno zaskrbljen, da bo Trump morda lagal o naravi najinih srečanj, zato se mi je zdelo pogovore pomembno dokumentirati," je dejal Comey in priznal, da tega občutka ni nikoli imel, ko je delal za predsednika Georgea Busha mlajšega in Baracka Obamo.

Comey je med drugim dejal, da mu je Trump večkrat povedal, da odlično opravlja svoje delo, sam pa mu je zagotovil, da namerava odslužiti svoj desetletni mandat do konca. Razlaga za njegovo odpustitev ga je potem zmedla. Trump je kot razlog najprej navedel to, da je bil Comey lani nevljuden do demokratske predsedniške kandidate Hillary Clinton.

Zaslišanje je vsaj uvodoma pripravilo presenečenje, saj republikanci niso napadali Comeyja, da bi branili predsednika. Demokrati so ga seveda hvalili, tako kot so ga prej kritizirali, ker naj bi s svojim vodenjem preiskave elektronske pošte Clintonove prispeval k njenemu volilnemu porazu.

"Ni dvomov o ruskem vpletanju"

Po prepričanju Comeyja ni nobenega dvoma, da so se Rusi vpletali v volitve, vendar pa ni nobenih dokazov, da so dejansko spreminjali oddane glasove. Na vprašanje predsednika odbora republikanca Richarda Burra, ali mu je kdo kdaj ukazal, naj ustavi rusko preiskavo, je Comey odgovoril nikalno.

Odločitev o Trumpovem oviranju preiskave prepuščena tožilcu

Obenem je na vprašanje, ali verjame, da je Trump oviral preiskavo, ko ga je prosil, naj preneha preiskovati nekdanjega svetovalca za nacionalno varnost Michaela Flynna, odgovoril, da ga je prošnja pretresla, vendar bo odločitev o tem, ali gre za oviranje preiskave, prepustil posebnemu tožilcu Muellerju.

Vse več težav za Trumpa

V njegovih odgovorih oziroma pomanjkanju odgovorov na nekatera vprašanja je očitno, da se težave za Trumpa povečujejo. Comey je potrdil, da lahko Muellerjeva preiskava odkrije zločine, ki nimajo nobene povezave z ruskim vpletanjem v volitve. Takšna je narava preiskav posebnega tožilca. Na nekaj vprašanj, ki so zadevala podrobnosti preiskave, je Comey odgovoril, da o tem ne more govoriti na javnem zaslišanju.

Rusija je pred tem že zanikala vpletenost v vmešavanje ameriških predsedniških volitev, v katerih naj bi po ugotovitvah ameriških varnostnih agencij s hekerskimi vdori in razkritjem zasebne elektronske pošte vplivala na poraz Hillary Clinton.

J. R.