Črna gora: Stranka DPS razglasila zmago Đukanovića

Četrt stoletja na oblasti

15. april 2018 ob 08:29,

zadnji poseg: 15. april 2018 ob 22:05

Podgorica - MMC RTV SLO, Radio Slovenija

Glede na projekcije inštituta Cemi je v prvem krogu črnogorskih predsedniških volitev Milo Đukanović osvojil 53,5 odstotka glasov, njegova Demokratska stranka socialistov (DPS) pa je že razglasila zmago.

Gre za veliko zgodovinsko zmago po kampanji, "v kateri je bil sam proti vsem", so po poročanju črnogorskega portala Vijesti sporočili iz njegove stranke. Đukanović se bo tako še utrdil na oblasti, kjer je s prekinitvami skupno že četrt stoletja.

Drugo mesto je s 34-odstotno podporo glede na projekcije osvojil najresnejši protikandidat Mladen Bojanić.

Državna volilna komisija je sporočila, da je bila volilna udeležba pol ure pred zaprtjem volišč ob 20. uri 61,6-odstotna.

Đukanović je ob oddaji glasu dejal, da je prepričan o svoji zmagi in o nadaljevanju črnogorske "poti evropskega razvoja". Javnomnenjske raziskave so mu že pred volitvami napovedovale več kot 50 odstotkov glasov. Zmago so mu napovedovali tudi zato, ker je opozicija na volitvah spet razdrobljena, kar se je pokazalo tudi na soočenjih, kjer so protikandidati največ obračunavali med sabo.

Ob 56-letnem Đukanoviću se je za položaj potegovalo še šest kandidatov. Za njegovega najresnejšega tekmeca je veljal 55-letni podjetnik Mladen Bojanić, ki so mu ankete namenile dobrih 35 odstotkov podpore, med kandidati pa je prvič tudi ženska Draginja Vuksanović.

Đukanović se je v novo politično tekmo odpravil po tretji kratki politični upokojitvi. Skupni je na oblasti že več kot četrt stoletja. Na zahodu njegovi ponovni kandidaturi niso bili najbolj naklonjeni, čeprav je v preteklosti odigral ključno vlogo pri razglasitvi črnogorske samostojnosti, nazadnje pa ob vstopu v Nato.

"Zmaga je pomembnejša za Črno goro kot zame"

"Seveda pričakujem zmago. Kot veste, je ta pomembnejša za Črno goro kot zame. Sam sem izpolnil svoje politične ambicije. Sedemkrat sem bil premier in enkrat že predsednik," je pred volitvami dejal Đukanović, ki sebe predstavlja kot jamstvo za prozahodno usmeritev Črne gore.

"Želimo izpolnitev sanj, kar čakamo že desetletja - da se znebimo te odtujene oblasti in Đukanovića pošljemo v politično preteklost," medtem sporoča Rusiji bistveno bolj naklonjeni Bojanić, ki Đukanoviću in njegovi družini ter bogatim prijateljem očita ogrožanje demokracije, korupcijo, sodelovanje z mafijo in obvladovanje nekaterih ključnih medijev.

Đukanović je bil sicer na oblasti, bodisi kot premier bodisi kot predsednik, od leta 1991, ko je z 29 leti prvič postal predsednik vlade. Predsednik je bil že v mandatu 1998–2002. V zadnjih 27 letih le kratek čas ni bil uradno na najvišjih položajih, je pa vedno ohranjal ključen položaj v stranki.

B. V., J. R.