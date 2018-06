"Cunami milijarde dreves": projekt ozelenitve severozahodnega Pakistana

V državi le okoli pet odstotkov gozdnih površin

Pakistanske pokrajinske oblasti si na severozahodu države prizadevajo omogočiti rast milijardi dreves, s katerimi nameravajo izboljšati kakovost življenja in spodbuditi kmetijstvo.

S s 169 milijoni dolarjev vrednim projektom ozelenitve Cunami milijarde dreves nameravajo krajevne oblasti v okrožjih Herošah in Suat znotraj pokrajine Hiber Pahtunhua (Khyber Pakhtunkhwa) med letoma 2014 in 2020 posaditi 300 milijonov dreves 42 različnih drevesnih vrst.

Nadaljnjih 150 milijonov drevesnih sadik so razdelili prebivalcem, strogi ukrepi za varovanje gozdov pa naj bi omogočili vnovično rast 730 milijonom dreves, poroča Al Džazira.

Projektu se je letos priključila še Pakistanska tobačna družba (PTC), ki je vzpostavili štiri poslovalnice po državi, v katerih zainteresiranim delijo drevesa, ki jih lahko posadijo doma ali na delovnih mestih, poroča Pakistan Observer.

V dveh letih posadili "zeleno zlato"

Ambiciozni projekt so krajevne oblasti začele leta 2014, saj je Pakistanu v roku 50 let grozila izguba vseh gozdnih površin. Med letoma 2015 in 2016 je tako v regiji Herošah 16.000 gozdnih delavcev zasadilo 900.000 hitro rastočih evkaliptusovih dreves. "Prej je bila pokrajina popolnoma požgana. Zdaj imajo v rokah zeleno zlato," je za Al Džaziro povedal vodja odseka za gozdove Pervaiz Manan.

Nova drevesa bodo po njegovih besedah preprečevala odnašanje zemlje, pomagala v boju proti podnebnim spremembam, zmanjšala možnost za poplave in povečala možnost padavin. Pakistanci upajo, da bodo nova drevesa pomagala ustvariti razmere za zagon kmetijstva. Krajevne oblasti sicer upajo, da na območjih s slabo dobavo električne energije mladih dreves ne bodo posekali za kurjavo.

Nekoliko severneje, v okrožju Suat, so mnogo gozdov med letoma 2006 in 2009 posekali talibani, ki so bili takrat na oblasti. Na območju zdaj rastejo mladi borovci.

Uspeh projekta ozelenitve sta kljub črnogledim napovedim potrdila tudi Mednarodno združenje za ohranjanje narave (IUCN) iz Švice in pakistanski oddelek Svetovnega sklada za varstvo rastlin, ki je ocenil, da so omogočili rast okoli 1,06 milijarde dreves.

Pakistanske oblasti trdijo, da državo trenutno pokriva 5,2 odstotka gozdov. Združeni narodi sicer priporočajo vsaj okoli 12 odstotkov. Organizacija Združenih narodov za hrano in kmetijstvo (FAO) je tudi opozarjala, da bi Pakistan v roku 50 let lahko izgubil vse svoje gozdove, saj se je gozdna krajina vsako leto zmanjšala za dva odstotka oz. 42.000 hektarov gozda, je lani poročal PakistanToday.

Leta 2017 je svoj Zeleni projekt Pakistana napovedala tudi zvezna vlada v Hiber Pahtunhui, kjer je na oblasti stranka Pakistan Tehrik-e-Insaf pod vodstvom nekdanjega igralca kriketa Imrana Hana in je mesec pred lokalnimi volitvami glavna tekmica vladajoči Pakistanski muslimanski ligi Navaz. Han se je v predvolilni kampanji zaobljubil, da bi okolje postalo ena glavnih tem njegove vlade, zasaditi pa namerava kar deset milijard dreves po vsej državi.

Pomanjkanje dreves na jugu države

Spremembe okoljske politike na državni ravni bi bile dobrodošle v revnejših delih države. V rečni strugi reke Sindh na jugu države so v zadnjih 60 letih posekali več kot polovico vseh gozdov. V vasi Garhi Bit na jugu države denimo stoji le še eno drevo, ki daje senco mošeji, saj so ostala drevesa zaradi suše posekali, poroča Al Džazira.

