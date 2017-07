Dačić: Delitev Kosova na srbski in albanski del je ena izmed rešitev

Vučić: Ubrali bomo novo pot, tudi če Srbi niso pripravljeni

31. julij 2017 ob 12:18

Beograd/Bern - STA

Srbski zunanji minister Ivica Dačić zagovarja delitev Kosova oziroma razmejitev na srbska in albanska območja, saj v tem vidi rešitev več deset let trajajočega kosovskega vprašanja.

"Če ne rešimo spora med državama, smo obsodili našo prihodnost in prihodnost naših potomcev," je zapisal Dačić v prispevku za srbski dnevnik Blic. Dodal je, da je treba najti rešitev za trenutno stanje in da mora biti Srbija pripravljena na morebitni neželen izkupiček ali kompromis. Nato je še dodal, da se zaveda, da Srbi nikoli ne bodo želeli biti del Kosova, niti ne bo sever Mitrovice nikoli priznal vlade v Prištini.

Na severu Kosova živi številčna srbska manjšina, ki bi v primeru delitve države lahko pripadla Srbiji. Albanska stran se na drugi strani sklicuje na približno 100.000-glavo albansko manjšino na jugu Srbije.

Kot je še zapisal Dačić, Beograd poleg srbske manjšine zanimajo tudi srbski samostani, ki so uvrščeni na Unescov seznam svetovne dediščine, po samostojnosti Kosova pa so se znašli zunaj srbskih meja. "Beograd se zavzema za njihovo vrnitev Srbiji, kjer bi imeli določeno stopnjo avtonomije," je še dejal srbski zunanji minister.

Vučić: Vztrajal bom

O možnosti delitve Kosova na srbski in albanski del se bo pogovoril s predsednikom države Aleksandrom Vučićem. "Če bodo Srbi in Albanci dosegli dogovor, je to ena izmed mogočih stalnih kompromisnih rešitev. Če se bo izkazalo, da je ta možnost nemogoča ali nesprejemljiva, ne bom nesrečen, si bom pa še naprej prizadeval za dosego trajne in realne rešitve," je še zapisal Dačić, ki je tudi prvi podpredsednik vlade. Po njegovem mnenju je rešitev tega vprašanja preizkus zrelosti za oba naroda.

Tudi srbski predsednik Vučić je pred nekaj dnevi pozval k srbskemu dialogu, kjer bi iskali rešitve za Kosovo. Za švicarski časopis Blick pa je v ponedeljek po poročanju portala B92 izjavil, da želi pri reševanju kosovskega vprašanja ubrati novo pot.

"Tudi če Srbi na to niso pripravljeni, ne bom popuščal," je dejal. "Lahko je reči: 'Pojdite in borite se za Kosovo.' A to nas je vedno pripeljalo do vojne. Želim, da izberemo novo pot, pot za Srbijo. Želim, da se odprto in pošteno pogovarjamo o reševanju kosovskega konflikta. Četudi Srbi na to ne bodo pripravljeni, ne bom popustil, saj bo ta razprava za vse zelo pomembna, ne glede na to, ali bomo doživeli uspeh ali neuspeh."

Kosovo je samostojnost razglasilo pred devetimi leti. Do danes je Kosovo priznalo 114 držav, med njimi tudi Slovenija.

A. P. J.