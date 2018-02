Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 2.5 od 8 glasov Ocenite to novico! Potres so najmočneje čutili v Splitu in Makarski. Foto: Reuters Dodaj v

Dalmacijo stresel potres z močjo 4,5

Žarišče potresa pri kraju Brela

3. februar 2018 ob 15:57

Split - MMC RTV SLO

Dalmacijo je nekaj pred drugo uro popoldne stresel potres z močjo 4,5, ki so ga čutili prebivalci od Kvarnerja do Črne gore. Poročil o ranjenih ali škodi ni.

Žarišče potresa je bilo med Splitom in Makarsko, natančneje devet kilometrov zahodno od kraja Brela ob Jadranskem morju. Seizmografi so potres zaznali ob 13.53, po poročanju domačinov so se tla tresla od 10 do 15 sekund.

"Najprej sem videl, kako se premikajo stoli, nato se je začela tresti vsa hiša," je za Jutarnji.hr dejal neki Splitčan, prebivalec Baške vode pa je dejal: "Bilo je, kot da bi eksplodirala bomba." Reševalci so zasuti s klici, a o morebitnih ranjenih ali večji gmotni škodi za zdaj ni poročil.

Tresenje tal so čutili tudi na otoku Rab in v nekaterih delih Bosne in Hercegovine ter Črne gore.

A. P. J.