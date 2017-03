Damask: Več deset mrtvih v dvojnem samomorilskem napadu

Šesta obletnica vojne v Siriji

15. marec 2017 ob 13:35,

zadnji poseg: 15. marec 2017 ob 15:52

Damask - MMC RTV SLO/STA

Potem ko se je na sodišču v Damasku razstrelil samomorilski napadalec, je bila tarča samomorilskega napada še restavracija v zahodnem delu sirske prestolnice. Ubitih je bilo najmanj 31 ljudi.

Prvi samomorilski napadalec se je razstrelil pred sodno palačo v središču Damaska, medtem ko so ga skušali policisti preiskati in mu preprečiti, da bi vstopil v poslopje. V času eksplozije je bilo območje polno sodnikov, odvetnikov in drugih.

Vladni predstavnik Ahmed Al Sajid je prepričan, da je napad maščevanje za uspehe sirske vojske na bojišču in političnih dosežkov na mirovnih pogajanjih v Ženevi in Astani.

Drugi samomorilski napadalec se je dve uri pozneje razstrelil v restavraciji v soseski Rabveh, potem ko je bežal pred pripadniki varnostnih sil. Omenjena restavracija je od prizorišča prve eksplozije oddaljena dva kilometra.

Napad se je zgodil na šesto obletnico začetka upora proti sirskemu predsedniku Bašarju Al Asadu, ki se je hitro sprevrgel v vojno, v katero so posredno ali neposredno vpletene številne države.

V soboto je v terorističnem napadu na šiitske romarje v Damasku umrlo najmanj 74 ljudi. Odgovornost je prevzela džihadistična fronta Tahrir al Šam, povezana s teroristično mrežo Al Kaida.

B. V., G. V.