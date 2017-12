"Dan besa" v znamenju spopadov Palestincev z izraelskimi silami

Samo v okolici Nablusa ranjenih najmanj 40 ljudi

8. december 2017 ob 14:18

Jeruzalem - MMC RTV SLO, Reuters, STA

Palestincem, ki na današnji "dan besa" protestirajo proti odločitvi ameriškega predsednika Donalda Trumpa o priznanju Jeruzalema za izraelsko prestolnico, se je solidarnostno pridružilo na tisoče muslimanov po vsem svetu. Znova poročajo o več ranjenih v spopadih z izraelskimi vojaki in policisti.

Po tradicionalnih petkovih molitvah v mošeji Al Aksa v Jeruzalemu so se verniki napotili proti staremu jedru, pri čemer so vzklikali "Jeruzalem je naš, Jeruzalem je naša prestolnica," in vzklikali "Ne potrebujemo praznih besed, temveč kamne in kalašnikovke."

Do nemirov in spopadov je po molitvah prišlo v Betlehemu, Nablusu, Hebronu in tudi na območju Gaze, kjer so razočarani Palestinci zažigali gume. Kot je poročala STA, ki navaja dpa, je bilo samo v okolici Nablusa ranjenih najmanj 40 ljudi. Izraelska vojska je proti protestnikom uporabila solzivec in gumijastne naboje, v Hebronu pa je po poročanju Al Džazire tudi pravo strelivo. Spopadi naj bi potekali tudi na vhodu v stari del Jeruzalema.

Začetek nove vstaje

"Danes, na 30. obletnico prve intifade (palestinske vstaje), se naše ljudstvo znova dviga v nasprotovanju odločitvi ameriškega predsednika Donalda Trumpa," je med molitvami v Gazi pozval eden vodilnih članov gibanja Hamas, Ahmad Bahar. Hamas je zaradi Trumpove odločitve pozval k tretji palestinski vstaji oz. intifadi. V prejšnjih, ki sta potekali v obdobjih med letoma 1987 in 1993 ter 2000 in 2005 je bilo ubitih več tisoč Palestincev in več kot 1.000 Izraelcev.

"Kdor koli bo prestavil veleposlaništvo v okupirani Jeruzalem, bo postal sovražnik Palestincev in tarča palestinskih frakcij," je dejal vodja Hamasa Fathy Hammad. "Intifado razglašamo, dokler ne bosta osvobojena Jeruzalem in celotna Palestina."

V četrtkovih spopadih med izraelskimi varnostnimi silami in Palestinci je bilo ranjenih 31 ljudi.

Sredina Trumpova oznanitev o priznanju Jeruzalema in selitvi veleposlaništva je dvignila na noge arabski svet in vznejevoljila zahodne države, ki so izrazile nestrinjanje z Washingtonom. Na tisoče ljudi je proti Trumpovi odločitvi danes protestiralo tudi v večinsko muslimanskih Maleziji in Indoneziji, kjer so oblasti poostrile varnostne ukrepe okoli ameriških veleposlaništev.

Bela hiša je v četrtek opozorila, da bi bila napoved napovedanega sestanka med palestinskim predsednikom Mahmudom Abasom in ameriškim podpredsednikom Mikom Pencom "kontraproduktivna." Pence naj bi v drugi polovici meseca obiskal Egipt in Izrael in se srečal tudi z Abasom.

