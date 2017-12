"Dan besa" zaradi Jeruzalema: V Gazi izraelska vojska ubila dva Palestinca

Samo v okolici Nablusa ranjenih najmanj 40 ljudi

8. december 2017 ob 14:18,

zadnji poseg: 8. december 2017 ob 16:13

Jeruzalem - MMC RTV SLO, Reuters, STA

Palestinci na "dan besa" protestirajo proti odločitvi ameriškega predsednika Donalda Trumpa o priznanju Jeruzalema za glavno mesto Izraela, v protestih pa je ranjenih več deset ljudi. V Gazi sta bila dva človeka ubita.

Nemiri in spopadi so izbruhnili v Betlehemu, Nablusu, Hebronu in tudi na območju Gaze, kjer so razočarani Palestinci zažigali gume. Kot je poročal STA, ki navaja DPA, je bilo samo v okolici Nablusa na Zahodnem bregu ranjenih najmanj 40 ljudi. Izraelska vojska je proti protestnikom uporabila solzivec in gumijaste naboje, v Hebronu pa po poročanju Al Džazire tudi pravo strelivo.

Spopadi naj bi potekali tudi na vhodu v stari del Jeruzalema. Po tradicionalnih petkovih molitvah v tamkajšnji mošeji Al Aksa so se verniki napotili proti staremu jedru, pri čemer so vzklikali "Jeruzalem je naš, Jeruzalem je naša prestolnica" in "Ne potrebujemo praznih besed, temveč kamne in kalašnikovke". Pozivali so tudi k padcu savdske kraljeve družine, ki jo vidijo kot zaveznico Izraela.

V Gazi ubita dva človeka

Skupaj naj bi bilo na palestinskih ozemljih za zdaj ranjenih več kot 250 ljudi, med njimi so jih izraelske sile sedem ustrelile s pravimi naboji. Kot poroča francoska tiskovna agencija AFP, ki se sklicuje na palestinsko ministrstvo za zdravje, je izraelska vojska v Gazi ubila dva Palestinca. Ena smrtna žrtev je 30-letni Mahmud Al Masri, ki je bil ubit na jugu Gaze, ime druge, ki je umrla na severu, pa še ni razkrito. Izraelska vojska je potrdila, da je ob meji med Gazo in Izraelom ustrelila dva Palestinca, ki ju je označila za "glavna pobudnika nasilnih izgredov". Še dva človeka naj bi bila v kritičnem stanju.

Začetek nove vstaje

"Danes, na 30. obletnico prve intifade (palestinske vstaje), se naše ljudstvo znova dviga v nasprotovanju odločitvi ameriškega predsednika Donalda Trumpa," je med molitvami v Gazi pozval eden vodilnih članov gibanja Hamas Ahmad Bahar. Hamas je zaradi Trumpove odločitve pozval k tretji palestinski vstaji oz. intifadi. V prejšnjih, ki sta potekali v obdobjih med letoma 1987 in 1993 ter 2000 in 2005 je bilo ubitih več tisoč Palestincev in več kot 1.000 Izraelcev.

"Kdor koli bo prestavil veleposlaništvo v okupirani Jeruzalem, bo postal sovražnik Palestincev in tarča palestinskih frakcij," je dejal eden od vodij Hamasa Fati Hamad. "Intifado razglašamo, dokler ne bosta osvobojena Jeruzalem in celotna Palestina."

V četrtkovih spopadih med izraelskimi okupacijskimi silami in Palestinci je bilo ranjenih več deset ljudi.

Protesti po svetu

Sredina Trumpova oznanitev o priznanju Jeruzalema in selitvi veleposlaništva je dvignila na noge arabski in muslimanski svet ter vznejevoljila zahodne države, ki so izrazile nestrinjanje z Washingtonom.

Protesti proti odločitvi ZDA potekajo v številnih mestih po svetu. O več tisoč Palestincem naklonjenih protestnikih poročajo iz Carigrada. Vzklikali so slogane, kot sta "Jeruzalem je naš in bo to tudi ostal" ter "Dol z Ameriko, dol z Izraelom". Do Trumpove odločitve je ostro stališče že pred dnevi zavzel turški predsednik Recep Tayyip Erdogan, ki je za 13. december zaradi tega tudi sklical nujno zasedanje Organizacije islamskega sodelovanja (OIC).

Vzkliki, da je "Jeruzalem arabski", so odmevali tudi v Kairu, kjer se je pred mošejo Al Ašar zbralo prek sto ljudi. Pozivali so tudi k enotnosti Arabcev proti "sionističnemu napadu", poroča nemška tiskovna agencija DPA.

Več tisoč ljudi je protestiralo tudi v jordanski prestolnici Aman, iz Bagdada poročajo o nekaj sto protestnikih. Protesti so potekali tudi v Teheranu, kjer se je zbralo več sto ljudi. Protestniki so zažigali ameriške zastave in slike Trumpa ter vzklikali slogane "Dol z Ameriko", "Dol z Izraelom" ter "Jeruzalem bo osvobojen".

V Libanonu so protesti potekali tako Bejrutu kot v palestinskih begunskih taboriščih po vsej državi, kjer so množice ljudi zažigale gume in izraelske zastave.

O zadnji Trumpovi potezi bo čez dan razpravljal tudi Varnostni svet.

K. T., B. V.