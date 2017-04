Dan po Vučićevi zmagi v Beogradu 10.000 protestnikov "proti diktaturi"

Napovedani novi protesti

4. april 2017 ob 07:41

Beograd - MMC RTV SLO

Potem ko je srbski premier Aleksandar Vučić na nedeljskih predsedniških volitvah osvojil 55 odstotkov glasov, so se v ponedeljek v Beogradu zbrali protestniki na shodu "proti diktaturi".

Shod se je začel pred poslopjem parlamenta ob 18. uri, ko se je po poročanju portala srbskega časnika Danas zbralo nekaj sto ljudi, predvsem mladih in študentov, ki so želeli izraziti nezadovoljstvo z izidi volitev. Kot poroča portal blic.rs, so se organizirali prek skupine na Facebooku "Protest proti diktaturi". Proti parlamentu je poletelo nekaj jajc in plastičnih steklenic, porušen je del ograje s plakatom, posvečenim žrtvam Natovega bombardiranja leta 1999, večjih incidentov pa ni bilo. Policija je sicer sporočila, da je proti policistom poletelo nekaj kamnov.

Policija je hitro prišla na kraj dogajanja z večjim številom vozil, medtem pa je povorka začela rasti, saj so se protestnikom spontano pridružili številni ljudje, tako da je število udeležencev protesta naraslo na okoli 10.000, poroča Danas.

"Pokradli ste volitve"

Odšli so proti poslopju vlade, kjer so se ustavili, ob tem pa ni nihče izstopil in nagovoril množice ali podrobneje predstavil razloge za protest. Protestniki so protestirali tudi pred sedežem javne radiotelevizije RTS. Protest je bil organiziran preo družbenih omrežij in ni imel vodij. A sporočilo protestnikov je bilo jasno. Vzklikali so: "Pokradli ste volitve" in "Stopite ven". Protestni shod se je nadaljeval proti sedežu volilne komisije. Na transparentih so ljudje Vučiću sporočali "Puk'o si", kar je podoben izraz kot "Gotof si".

Protestniki, med katerimi ni bilo vidnih strankarskih znamenj, so dejali, da je tudi Slobodan Milošević zmagal na volitvah, s čimer so namigovali na posledične proteste 5. oktobra leta 2000, ki so ga vrgli z oblasti. Na Facebookovi strani protesta pozivajo ljudi iz vse Srbije, naj organizirajo podobne shode v svojih mestih. V Beogradu je nov protest napovedan za danes ob 18.00.

Protestno tudi v Nišu in Novem Sadu

Protest, sicer veliko manjši, je bil tudi v Nišu, kjer se je zbralo nekaj sto ljudi, prav tako večinoma mladih. Tudi oni so protestirali proti izidom volitev, ki naj bi bili posledica kraje glasov, neregularne kampanje in medijske propagande v korist Aleksandra Vučića. Študenti so sporočili, da se bodo protesti v Nišu nadaljevali na osrednjem trgu vsak večer ob 20. uri, ljudi in medije pa so pozvali, naj se jim pridružijo. Kot so dejali, je njihov upor spontan in da v ozadju niso politične stranke ali drugi predsedniški kandidati.

Shod pod imenom "Vojvodina proti diktaturi" je potekal tudi v Novem Sadu. Prav tako mladi udeleženci so sporočili, da zaradi volilnih izidov ne želijo zapustiti države, temveč pripraviti teren za, kot so dejali nekateri navzoči, prebujenje ljudi na prihodnjih volitvah, še poroča Danas.

Kot poroča tiskovna agencija Beta, je na Facebooku napovedan protest tudi v Subotici, in sicer ob 19. uri.

B. V.