Dan žalovanja po napadu na vojaško bazo v Afganistanu

Odgovornost za napad prevzeli talibani

23. april 2017 ob 12:02

Kabul - MMC RTV SLO/Reuters/STA

Afganistanski predsednik Ašraf Gani je razglasil dan žalovanja v spomin na več kot 100 vojakov, ki so umrli v petkovem napadu talibanov na vojaško bazo v severni provinci Balh.

"Poklon plemenitim in pogumnim muslimanskim vojakom, ki so postali mučeniki med petkovo molitvijo," je predsedniška palača zapisala na Twitterju in napad označila za strahopetnega, napadalce pa za nevernike.

Zastave na vladnih stavbah v Afganistanu so po predsednikovem naročilu v znak žalovanja spuščene na polovico droga. Predsednik Gani je na sestanku z vojaškimi uradniki naročil resno preiskavo napada.

V napadu, ki so ga v petek na vojaško bazo na severu Afganistana izvedli talibani, je bilo po podatkih anonimnih afganistanskih uradnikov ubitih 140 vojakov, najmanj 160 jih je bilo ranjenih. Afganistansko obrambno ministrstvo govori o 100 žrtvah.

Po do zdaj znanih podatkih so se talibani, preoblečeni v afganistanske vojaške uniforme, z vojaškimi vozili pripeljali v bazo, pri sebi pa so imeli tudi ponarejene dokumente. Nato so začeli streljati po prizorišču, dva od napadalcev naj bi se razstrelila.

Tarča napada na poveljniški center vojske, ki leži nekaj kilometrov od mesta Mazar-e-Šarif, prestolnice province Balh, so bili vojaki, ki so po petkovih molitvah zapuščali mošejo in tisti, ki so bili v kantini. V spopadih naj bi bilo ubitih tudi približno 10 napadalcev.

Talibani so sporočili, da so štirje od napadalcev nekoč delali kot vojaki v bazi in so jo zato dobro poznali. Vendar informacije o tem še niso potrjene. Po njihovih trditvah so ubili in ranili več kot 500 vojakov.

J. R.