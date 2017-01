Danska bo borcem IS-ja vendarle nehala plačevati socialni dodatek

Skrajneži dodatek porabili za pot v Sirijo

14. januar 2017 ob 18:11

Köbenhavn - MMC RTV SLO

Danska bo v sklopu nove zakonodaje, uperjene v boj proti terorizmu in radikalizaciji, nehala izplačevati dodatek za nezaposlenost borcem skrajne Islamske države (IS).

Prejšnji mesec je dansko javnost povsem osupnil podatek, da najmanj 34 pripadnikov IS-ja še naprej prejema dodatek za nezaposlenost (kontanthjælp), medtem ko se v Siriji in Iraku bojujejo za teroristično skupino.

Ob razkritju je minister za zaposlovanje Troels Lund Poulsen nemudoma napovedal ukrepe in dejal, da si bo prizadeval denar povrniti, čeprav ni jasno, kako bi se tega sploh lotil. Minimalno povračilo, ki ga zahteva, znaša 672.000 danskih kron (90.000 evrov), poroča danski časopis Ekstra Bladet.

Ukinitev socialnih dodatkov za borce je ena ključnih točk nove protiteroristične zakonodaje, ki jo je pripravila vlada. "Končno lahko naredimo konec financiranju tujih borcev ... financiranju njihovih poti v Sirijo, kjer se z državnim denarjem bojujejo za Islamsko državo," je dejal Poulsen.

Radikalizacija v zaporu

Po podatkih danske obveščevalne agencije PET se je iz Danske IS-ju v Siriji pridružilo najmanj 135 ljudi. Nov zakon se v večji meri osredotoča na korake, kako zajeziti širjenje ideologije IS-ja na Danskem. "Preprečiti moramo, da bi se ranljivejši mladi posamezniki radikalizirali in pristali kot podporniki pokvarjene ideologije terorističnih organizacij," pravi Poulsen.

Zakonodaja kriminalizira "razpečevanje teroristične propagande", omogoča blokiranje spletnih strani z ekstremističnim gradivom, radikaliziranim zapornikom pa kot pogoj za izpust iz zapora nalaga poseben program deradikalizacije. To pobudo so dodali v zakonski osnutek po tem, ko je prišlo na dan, da se je Omar El Husein, podpornik IS-ja, ki je v napadih na kulturni center in sinagogo v Köbenhavnu leta 2015 ubil dva človeka, radikaliziral med prestajanjem zaporne kazni, oblasti pa se niso ustrezno odzvale na opozorilne znake.

IS je prevzel odgovornost tudi za streljanje v četrti Christiania septembra lani, v katerem so bili ranjeni dva policista in mimoidoči, čeprav so domačini incident pripisali mamilarskim poslom, po katerih je Christiania znana.

K. S.