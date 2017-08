Danski izumitelj zanika skrunitev trupla umorjene novinarke

Do 5. septembra ostaja v priporu

25. avgust 2017 ob 13:49

Köbenhavn - MMC RTV SLO, Reuters

Danski izumitelj Peter Madsen zanika obtožbo, da je oskrunil truplo umorjene švedske novinarke Kim Wall.

Policija je v sredo, ko je formalno identificirala najdeno obglavljeno truplo novinarke, sporočila, da je bilo njeno telo obteženo z železnim predmetom, analiza trupla, ki so ga našli na obali blizu Köbenhavna, pa je pokazala tudi na poskus izpustitve zraka iz telesa, da truplo ne bi priplavalo na površje.

V petek je policija sicer ustavila iskanje manjkajočih delov telesa, ki so jih potapljači iskali v vodah med Dansko in Švedsko, vzroka za ustavitev pa ni želela podati. Sporočila je le, da bodo iskanje nadaljevali, če bo to potrebno. Izumitelj po navedbah policije zanika tako umor kot zlorabo trupla, trdi, da jo je pokopal na morju, potem ko je umrla v nesreči.

Policija je v povezavi s primerom, ki že več kot dva tedna dviguje prah na Danskem in drugod, prejela 656 namigov. "Še vedno želimo slišati od ljudi podatke, ki nam bi lahko pomagali razjasniti več o vpletenih osebah in njihovem vedenju," je policija zapisala v izjavi.

Wallova, ki je pisala raziskovalni članek o Madsenu, je bila pogrešana od 10. avgusta, ko sta z Madsenovo podmornico UC3 Nautilus izplula iz pristanišča. Novinarkin partner je ponoči sporočil njeno izginotje. Ko se je začela policijska iskalna akcija, pa se je podmornica potopila. Reševalne službe so Madsena rešile, novinarke pa niso našle. Izumitelj in ljubiteljski podmorničar je najprej dejal, da je 30-letnico odložil v bližini kraja izplutja zaradi tehničnih težav podmornice, pozneje pa je pričanje spremenil in trdi, da je novinarka umrla v nesreči, zato jo je "pokopal na morju".

Po preliminarni preiskavi je sodišče Madsena obtožilo povzročitve smrti iz malomarnosti, v četrtek pa je tožilstvo sporočilo, da bodo obtožnico spremenili v umor, za kar mu grozi kazen od 5 let do dosmrtne zaporne kazni. Sodišče je odredilo tudi, da Madsen do 5. septembra ostaja v priporu, a kot je v četrtek dejal tiskovni predstavnik policije Jakob Buch-Jepsen, bo policija po izteku pripora zahtevala podaljšanje do sojenja.

