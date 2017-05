Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 5 glasov Ocenite to novico! Bargava je pojasnil, da ženske najpogosteje za moževo nasilno vedenje krivijo alkohol. Foto: EPA Na množičnih porokah po Indiji je v soboto v zakon stopilo več deset tisoč ljudi. Foto: EPA Ministrstvo bo iztepače razdelilo okoli 10.000 ženskam. Foto: EPA Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Darilo ob poroki: iztepač z napisom "Za pretepanje pijancev"

Nenavaden poskus reševanja problematike nasilja v družini

1. maj 2017 ob 12:44

Bopal - MMC RTV SLO

Minister za družbeno pravičnost v indijski zvezni državi Madja Pradeš je ob nedavni množični poroki vsem nevestam podaril iztepač - da se bodo lahko branile pred možmi.

Ob hindujskem prazniku akšaja tritija, ki je, verjamejo, najsvetejši in najprimernejši dan za poroko, je samo v zvezni državi v zakon stopilo več kot 40.000 parov. Množične poroke so se vrstile povsod po državi in ene izmed njih se je udeležil tudi minister za sodelovanje, družbeno pravičnost, pančajat in razvoj podeželja, Gopal Bargava.

Okoli 700 nevestam na omenjeni poroki je podaril iztepače, ki so načeloma namenjeni iztepanju prahu iz preprog, blazin in podobnega, ti pa imajo še drug namen - na njih so bili namreč napisi: "Za pretepanje pijancev" in "Policija se ne bo vmešala".

Najprej pogovor, če pa ta ne pomaga ...

Bargava je ob tem nevestam sicer položil na srce, naj se z možem, če pride domov pod vplivom alkohola in se vede nasilno, skuša najprej pogovoriti, če pogovor ne pomaga, pa naj v roke vzame iztepač "in mu pusti, naj on spregovori".

Z nenavadno gesto je želel Bargava opozoriti na veliko težavo žensk na indijskem podeželju, ki pogosto ponižno prenašajo trpinčenje - tako fizično in psihično nasilje je, kot je dejal minister, še pogostejše, če je posredi tudi alkohol. "Ženske pravijo, da njihovi možje vedno, ko pijejo, postanejo nasilni. Pogosto jim vzamejo vse prihranke in jih zapravijo za alkohol," je za AFP dejal Bargava.

Ob tem je poudaril, da namen njegovega darila (skupno jih namerava razdeliti med več kot deset tisoč žensk) ni spodbujanje k nasilju: "Namen iztepača je, da prepreči nasilje."

Različni načini za zmanjševanje nasilja v družini

Kot je znano, se s problematiko nasilja nad ženskami, ki je pogosto tudi posledica čezmernega uživanja alkohola, spopada velik del Indije, zvezne države pa jo skušajo reševati vsaka po svoje. Lani je tako vlada v državi Tamil Nadu tik pred volitvami predlagala uvedbo prohibicije, kar so predvsem ženske pozdravile z navdušenjem, saj tudi same večinoma za nasilje v družini krivijo alkohol. Prepoved prodaje in uživanja alkohola so lani uvedli tudi v zvezni državi Bihar, v Gudžaratu prohibicija velja že desetletja, v Kerali pa je od leta 2014 alkohol prepovedano prodajati zgolj v hotelih.

Strokovnjaki ob tem opozarjajo, da bi lahko imela popolna prohibicija še slabši učinek, saj se bo zagotovo razširila nezakonita proizvodnja alkohola, ki je pogosto zdravju še bolj škodljiv.

T. K. B.