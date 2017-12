Davčna reforma razlog za preložitev Penceovega obiska Bližnjega vzhoda

Status Jeruzalema ni razlog

19. december 2017 ob 09:45

Washington - MMC RTV SLO, STA

V torek bi moral ameriški podpredsednik Mike Pence začeti obisk Bližnjega vzhoda, kjer naj bi se ustavil v Egiptu in Izraelu, vendar je obisk preložil na sredino januarja.

Kot so zatrdili v Washingtonu, je razlog odpovedi oziroma prestavitve obiska glasovanje o davčni reformi v kongresu. V petek so reformo uskladili republikanski pogajalci senata in predstavniškega doma, zdaj pa jo morata potrditi še oba domova ameriškega kongresa. Predstavniški dom bo o njej glasoval v torek, senat pa v torek ali sredo.

V senatu je za potrditev davčne reforme potrebnih 50 glasov, republikancev pa je 52. Ker republikanci reformo sprejemajo brez sodelovanja demokratov, je pomemben vsak njihov glas. "Nekaj senatorjev očitno ne bo moglo glasovati, zato podpredsednik meni, da je pomembno, da je zraven pri največjem zmanjšanju davkov v zgodovini ZDA," je povedal neimenovani vir v ameriški administraciji. Manjkal bo senator John McCain, ki se je zaradi bolezni vrnil domov v Arizono.

Ameriške oblasti so ob tem zavrnile ugibanja, da je Pence obisk preložil zaradi protestov, ki so izbruhnili, potem ko je ameriški predsednik Donald Trump razglasil Jeruzalem za prestolnico Izraela. Zatem so ZDA še z vetom preprečile sprejetje resolucije Varnostnega sveta Združenih narodov, ki bi izničila spremembo statusa Jeruzalema.

14 članic VS-ja je podprlo resolucijo, ki jo je pripravil Egipt. Kairo vztraja, da je treba vprašanje Jeruzalema rešiti s pogajanji med Izraelom in Palestino. Izrael je razglasil Jeruzalem kot večno in nedeljivo prestolnico judovske države, medtem ko želijo Palestinci vzhodni del mesta za glavno mesto svoje države, ki naj bi si jo izborili v prihodnosti. Palestinski predsednik Mahmud Abas je po Trumpovi odločitvi odklonil srečanje s Penceom, poroča BBC. Ta v Palestini namreč ni dobrodošel, so sporočili iz Abasovega urada in pojasnili, da je Trump s sporno odločitvijo glede Jeruzalema prekoračil vse meje.

T. J.