Davis svari pred kaosom ob odhodu Britancev iz Evropske unije

Laburisti: Gre za vladno prisvajanje moči

11. september 2017 ob 16:37

London - MMC RTV SLO, STA

Britanski minister za brexit David Davis je pred parlamentarnim glasovanjem o zakonu, s katerim bodo pristojnosti EU-ja prenesli na britansko zakonodajo, poslance opozoril, da bi se izstop Velike Britanije iz povezave lahko sprevrgel v kaos, če zakona ne bodo podprli.

Poslanci bodo o predlogu zakona glasovali pozno zvečer. Davis je poslancem dejal, da ljudje ob lanskem referendumu niso glasovali za zmedo. "Glasovanje proti temu predlogu je glasovanje za kaotičen izstop iz Evropske unije," je opozoril Davis. "Podjetja in posamezniki potrebujejo zagotovilo, da po izstopu ne bo nepričakovanih sprememb naše zakonodaje in natančno to ta predlog zagotavlja. Brez njega bi se približali robu negotovosti, ki ni v nikogaršnjem interesu," je dodal Davis.

Opozicijski laburisti predlogu nasprotujejo, saj gre po njihovem mnenju za "prisvajanje moči". Po njihovem mnenju naj bi zakon vladi dal pristojnosti, ki so jih imeli srednjeveški monarhi.

Kljub temu naj bi predlog po pričakovanjih podporo dobil, vendar gre za enega najtežjih preizkusov za premierko Thereso May po junijskih parlamentarnih volitvah, na katerih je ostala brez parlamentarne večine in jasnega mandata za svojo strategijo izstopa iz EU-ja.

Johnson: Moramo splaviti ladjo

Padec na prvi od mnogih ovir v zakonodajnem postopku bi predstavljal veliko težavo za Mayevo, ki je po neuspehu na volitvah odvisna od podpore majhne severnoirske unionistične stranke (DUP), ves čas pa se spoprijema tudi z vprašanji o svoji prihodnosti na čelu vlade. "(Mayeva) mora vztrajati, mora opraviti delo. Moramo splaviti to veliko ladjo," je za BBC dejal zunanji minister in glasen zagovornik brexita Boris Johnson, ki je bil nekoč tekmec Mayeve za vodenje konservativcev. Konservativci (318) imajo skupaj s severnoirskimi unionisti (10) 328 glasov v 650-članski poslanski zbornici.

Pogajanja med Brusljem in Londonom glede brexita so se začela junija, a za zdaj še niso prinesla večjih prebojev. Kljub temu se pričakuje, da naj bi se končala do novembra 2018, Velika Britanija pa naj bi nato EU zapustila marca 2019.

A. V.