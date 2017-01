Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! Policija sumi Williamsovo, da je ugrabiteljica. Foto: Reuters Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Dekle, ukradeno iz porodnišnice, po 18 letih našli živo in zdravo

Potrebnih je bilo več kot 2.500 namigov

13. januar 2017 ob 20:44

Po 18 letih je ameriška policija v Južni Karolini le našla Kamiyah Mobley, ki je bila ob rojstvu ukradena iz porodnišnice. V povezavi z ugrabitvijo so aretirali 51-letno Glorio Williams.



Po poročanju spletnega BBC-ja je bila Mobleyjeva ugrabljena leta 1998, našli pa so jo, zdravo in na prvi pogled povsem normalno razvito, na podlagi anonimnega namiga. Živela je skupaj z Williamsovo, za katero je tudi verjela, da je njena mati. Biološko družino Mobleyjeve so že obvestili, saj je DNK-test potrdil njeno identiteto.



Policija je sicer v zadnjih 18 letih prejela več kot 2.500 namigov o njeni lokaciji, vendar se je šele zadnji izkazal kot tisti, ki je rešil primer. Mobleyjevo je, takrat staro komaj osem ur, ugrabila ženska, ki se je pretvarjala, da je zdravstvena delavka v univerzitetni bolnišnici v Jacksonvillu. Materi se je takrat zlagala, da ima otrok vročino in da potrebuje pregled. Od takrat se je za njima izgubila vsaka sled.



In čeprav je bila družina obveščena o tem, da so Kamiyah našli, je vseeno zdaj njena odločitev, kako želi stopiti v stik s svojo družino, saj gre za polnoletno osebo, je pojasnila policija. "Ugrabljena je bila kot novorojenček in zdaj potrebuje čas, da to predela," je dejal šerif Jacksonvilla Mike Williams.

