Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 4.2 od 6 glasov Ocenite to novico! Delavci ladjedelnice Uljanik v Pulju so z zahtevo po julijski plači odložili orodje. Foto: Reuters Uljanik Grupa ima sklenjena naročila za 17 ladij, za izgradnjo katerih potrebuje 580 milijonov evrov. Foto: Reuters Med majskim festivalom Visiualia so v Pulju žerjave ladjedelnice osvetlili z lučmi različnih barv. Foto: Reuters Sorodne novice Sprostitev slovenskega trga dela za hrvaške delavce Dodaj v

Delavci v hrvaški ladjedelnici Uljanik stavkajo zaradi neizplačanih plač

Zaposleni na shodu zahtevali tudi odstop vodstva

22. avgust 2018 ob 16:27

Pulj,Reka - MMC RTV SLO, STA

4.500 zaposlenih v puljski in reški ladjedelnici je zaradi neizplačanih julijskih plač začelo stavko. Vztrajati nameravajo, dokler jim vodstvo ne izplača zaostale plače.

Delavci so stavko začeli ob 7. uri zjutraj in pripravili shod v Pulju pred upravo Uljanika – v skupini Uljanik sta združeni puljska ladjedelnica Uljanik in reška ladjedelnica 3. maj – nato so v Pulju tudi zaustavili promet, poroča hrvaška radiotelevizija HRT. Zahtevali so odstop uprave družbe in vlado pozvali, "naj ljudem brez kruha razložijo, zakaj otrokom nimajo česa dati na mizo".

Predstavniki stavkovnega odbora in sindikatov so po srečanju z upravo povedali, da bodo nadaljevali stavko, dokler ne bodo izpolnjene njihove zahteve glede izplačila julijskih plač. Obenem se zavedajo, da družba nima denarja za plače. Presodili so, da je za stanje v Uljaniku odgovorna uprava, ki niti po današnjih pogovorih ne namerava odstopiti.

Eden izmed voditeljev sindikata kovinarjev Rajko Kutlača je na novinarski konferenci v Pulju pojasnil, da s stavko želijo pritisniti na hrvaško vlado, da bi se na četrtkovi seji izrekla, ali podpira obstoj ladjedelništva na Hrvaškem. Pozval je hrvaško vlado, naj delavcem omogoči preživetje.

Predstavniki sindikatov so tudi opozorili, da bo veliko delavcev Uljanik Grupe zapustilo ladjedelnici v Pulju in na Reki ter poiskalo službe v drugih državah, "ker je delavcem dovolj igric" z družbo.

Iz uprave Uljanika so po srečanju s predstavniki stavkovnega odbora kratko sporočili, da razumejo nezadovoljstvo delavcev in da so v nenehnem stiku z vsemi državnimi institucijami, s katerimi iščejo izhod iz krize.

Marić: "Vlada ni samo opazovalec"

Hrvaški minister za finance Zdravko Marić je v Zagrebu novinarjem dejal, da vlada ni samo opazovalec stanja v Uljaniku, temveč poskuša najti rešitev. Po seji ožjega kabineta vlade je poudaril, da je manevrski prostor vlade zožen, a bodo vztrajali pri reševanju težav.

Do uprave Uljanika je bil kritičen tudi minister za upravo Lovro Kuščević, ki je pred začetkom seje ožjega kabineta vlade poudaril, naj se vodstvo Uljanika resneje posveti iskanju izhoda iz krize. Kot je dejal, je Uljanik "velika težava za hrvaško gospodarstvo", odgovornost za stanje v podjetju pa ni na strani vlade, saj gre za zasebno podjetje.

Stavkajo vsi razen dežurnih služb

V skupini Uljanik je danes stavko začelo okoli 4.500 zaposlenih. Stavkajo vsi, razen varnostnikov, gasilcev in dežurnih služb, je novinarjem na Reki povedal predstavnik sindikata kovinarjev Veljko Todorović.

Uprava Uljanika naj bi po neuradnih podatkih do konca tedna nakazala julijske plače, kar bo pomenilo tudi konec stavke.

Vlada čaka na odgovor Bruslja

O razmerah v Uljaniku so sicer že v torek govorili trije pristojni ministri. Gospodarski minister Darko Horvat je po srečanju pojasnil, da vlada išče način, da bi delavcem Uljanika zagotovila vsaj dve plači, a so koraki vlade odvisni od odgovora Bruslja na načrt prestrukturiranja družbe, ki ga je vodstvo tja poslalo prejšnji mesec.

Hrvaška odgovor Bruslja na načrt sanacije pričakuje najpozneje septembra. Načrt prestrukturiranja predvideva vlogo države in strateškega partnerja, ki naj bi zagotovil stabilizacijo poslovanja. Za že sklenjena ambiciozna naročila 17 ladij pa nujno potrebujejo 580 milijonov evrov.

J. R.