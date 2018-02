Demokrati in republikanci v senatu dosegli dogovor o proračunu

Izdatki za vojsko se povečujejo za 150 milijard dolarjev

7. februar 2018 ob 21:58

Washington - MMC RTV SLO, STA, Reuters

Republikanci in demokrati v senatu ameriškega kongresa so dosegli dogovor o kar dvoletnem proračunu, ki bo povečal javno porabo za približno 300 milijard dolarjev.

Povečanje predvideva približno 150 milijard za vojsko, preostalo pa za demokratske prioritete, na primer odpis pretiranih študentskih in drugih dolgov. Blizu dogovora naj bi bili tudi glede nujnega povišanja meje javnega dolga in 81 milijard dolarjev vrednega svežnja pomoči za odpravo škode zadnjih velikih neurij. Mejo javnega dolga bi oboji najraje povišali, da bo držala čez novembrske kongresne volitve.

Začasni zakon o financiranju vladnih agencij poteče v četrtek, 8. februarja, opolnoči, predstavniški dom pa je že potrdil predlog za nov podaljšek, in sicer do 23. marca, za Pentagon pa kar do 30. septembra. V senatu skušajo doseči dogovor o dveh letih, s čimer bi se izognili rednim grožnjam o prekinitvi financiranja oziroma zaprtja vlade, kot se je to za tri dni zgodilo januarja.

Vendarle konec kongresnih prepirov o proračunskem trošenju?

Chuck Schumer, vodja demokratov v senatu, je dejal, da bi proračunski dogovor moral končati dolgotrajno medstrankarsko pričkanje okrog proračunskega trošenja. "Proračun je rezultat intenzivnih pogajanj med voditelji kongresa in Belo hišo. Trdo smo delali, da smo prišli do skupnih točk in da smo hkrati ostali osredotočeni na služenje ameriškim ljudem," pa je povedal vodja senatne večine Mitch McConnell.

Proračunski dogovor morata seveda potrditi še senat in predstavniški dom kongresa, v obeh imajo večino republikanci. Šele nato pa bo prišel na mizo, da ga podpiše predsednik ZDA Donald Trump.

Problematiko priseljencev treba rešiti do 5. marca

Demokratska baza se sicer počuti izdano, ker se njihovi predstavniki v senatu odpovedujejo edinemu vzvodu pritiska na večinsko stranko, da uredi status nezakonitih priseljencev, ki so prišli v ZDA kot mladoletniki. Izraz pritiska je izjava voditeljice demokratov v predstavniškem domu Nancy Pelosi, da ne bo podprla proračunskega dogovora brez širitve statusa priseljencev. Skoraj 80 odstotkov Američanov je za ureditev statusa tako imenovanih sanjačev in tudi predsedniku Trumpu se ne mudi z izgoni. Vendar pa je treba težavo rešiti do 5. marca, ko sanjačem poteče zaščita, kar je lani sklenil Trump z izvršnim ukazom, da prisili kongres v stalno rešitev.

V predstavniškem domu pa lahko glede proračuna delajo težave skrajni republikanci, ki bodo ugovarjali povečanju porabe.

A. V.