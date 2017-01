Demokrati opozarjajo na vprašanje nepotizma pri imenovanju Trumpovega zeta

Začetek senatnih zaslišanj kandidatov

10. januar 2017 ob 07:40,

zadnji poseg: 10. januar 2017 ob 07:58

Washington - MMC RTV SLO/STA

V ameriški Demokratski stranki so pozvali k pregledu zakonitosti imenovanja Jareda Kushnerja, zeta novoizvoljenega predsednika Donalda Trumpa, na mesto predsednikovega svetovalca.

Kushner bo po Trumpovi inavguraciji 20. januarja tvoril najožjo ekipo svetovalcev skupaj s šefom kabineta Reincem Priebusom in strategom Stephenom Bannonom.

Demokrati opozarjajo na vprašanje nepotizma in konflikta interesov pri Kushnerjevem imenovanju, zato želijo, da "pravna vprašanja", povezana z imenovanjem, obravnavata pravosodno ministrstvo in urad za vladno etiko, poroča BBC. Demokrati dodajajo, da imajo močne argumente, da za primer Kushnerja in ostalih članov osebja Bele hiše velja zvezna zakonodaja proti nepotizmu iz leta 1967, kar pa v Trumpovi tranzicijski ekipi zavračajo.



Jamie Gorelick, odvetnica Kushnerja, moža Trumpove hčerke Ivanke, je tako dejala, da njegovo imenovanje ne krši zakonodaje, ki prepoveduje nepotizem. Dejala je, da je kongres leta 1978 predsednikom dovolil, da imenujejo osebje Bele hiše neodvisno od zakonodaje proti nepotizmu. Da za Belo hišo ta zakonodaja ne velja, pa po njenih besedah potrjuje tudi sodna praksa, poroča Reuters.

Odvetnica je še dejala, da Kushner v skladu z zahtevami zakonodaje o etiki ne bo več šef družinskega nepremičninskega podjetja Kushner Companies in podjetja Observer Media, izdajatelja časnika New York Observer. Kushner bo postal višji svetovalec v Beli hiši, sprva pa naj bi bil zadolžen za področji trgovinske politike in Bližnjega vzhoda. Njegova odvetnica Gorelick je dejala, da Kushner za svetovalno vlogo ne bo prejemal plačila.

Nevarnost konflikta interesov

V Demokratski stranki poudarjajo, da se Kushner kljub obsežni odprodaji svojega premoženja, kar napoveduje, ne bo mogel povsem izogniti konfliktu interesov na novem položaju. Kot so sporočili, bi mu položaj svetovalca v Beli hiši omogočil vplivanje na politike v korist njegovih poslovnih interesov.

Kushner je igral pomembno vlogo v Trumpovi predsedniški kampanji, sodeloval pa je tudi v ključnih srečanjih s tujimi voditelji v prehodnem obdobju po volitvah in pred inavguracijo. Kushner naj bi igral vlogo tudi pri umiku guvernerja New Jerseyja Chrisa Christieja iz tranzicijske ekipe. Christie je kot tožilec v New Jerseyju namreč preganjal in dosegel zaporno kazen za Kushnerjevega očeta zaradi utaje davkov in nedovoljenih odnosov s pričo.

Senatna zaslišanja Trumpovih kandidatov

Ameriški senat medtem začenja z zaslišanji kandidatov za najvišje položaje v prihodnji vladi. Demokratski senatorji opozarjajo, da večina Trumpovih kandidatov še ni uspešno prestala pregleda Zveznega preiskovalnega urada FBI glede morebitnih konfliktov interesov ali ustreznosti za položaje, vendar pa je vodja senatne večine Mitch McConnell iz zvezne države Kentucky v nedeljo zagotovil, da bodo zaslišanja šla naprej.

V torek bosta tako zaslišana kandidat za pravosodnega ministra, senator iz Alabame Jeff Sessions, ki je priljubljen med kolegi iz obeh strank, tudi v odboru za pravosodje, katerega član je. Na Sessionsa so v preteklosti leteli očitki o rasizmu. Leta 1986 je bilo namreč zavrnjeno njegovo imenovanje na mesto zveznega sodnika zaradi pritožb njegovih sodelavcev, da naj bi imel večkrat rasistične pripombe glede določenih skupin za državljanske pravice.

Prav tako v torek bo pred odborom za domovinsko varnost in vladne zadeve nastopil upokojeni general John Kelly, ki ga Trump želi na položaju ministra za domovinsko varnost. Tudi pri nekdanjemu marincu in poveljniku južnega poveljstva, zadolženega za Srednjo in Južno Ameriko, se ne obetajo težave. Kritiki sicer opozarjajo na njegovo zadržanost glede odpiranja vseh položajev v vojski za ženske.

