Demokrati v senatu v bran Obamacaru

Republikanci brez načrta za zamenjavo reforme

10. januar 2017 ob 12:51

Washington - MMC RTV SLO/STA

Demokrati v ameriškem senatu so v ponedeljek zvečer uprizorili noč govorov v podporo zdravstveni reformi predsednika Baracka Obame, ki ji grozi ukinitev oziroma okrnitev.

Republikanci so skušali odpraviti t. i. Obamacare vse od leta 2010, novoizvoljeni predsednik Donald Trump pa je med kampanjo obljubil, da bo to dejansko storil na dan inavguracije, čeprav je že omilil svoje napovedi.

"Podobni so psu, ki je le ujel gasilski avto in ne ve, kaj bi zdaj," je dejal vodja demokratske manjšine v senatu Charles Schumer in republikanske kolege obtožil, da nimajo pojma, kako naprej.

Reforma je sicer prinesla zavarovanje za skoraj 20 milijonov Američanov in v primeru njene ukinitve bi ti ostali brez dostopa do zdravstvene oskrbe. Med njimi je tudi milijone Trumpovih volivcev in volivk.

Trump: Najprej alternativa, nato ukinitev

Tega se Trump zaveda. V ponedeljek je tako pritrdil senatorju iz Kentuckyja Randu Paulu, ki je za zdaj eden od štirih senatnih republikancev, ki kolege opozarjajo, naj ne gredo z glavo skozi zid in ne ukinjajo reforme, dokler ne bodo imeli ustrezne alternative.

Med kampanjo je sicer trdil, da ne bo pustil ljudi umirati na cesti in bo Obamovo reformo zamenjal z nečim novim in čudovitim. Sam načrta za to nima, republikanci pa se šele zdaj začenjajo zavedati, kako zapleteno zakonodajo so sprejeli leta 2010 za zavarovanje Američanov in obenem vsaj upočasnitve rasti stroškov zavarovanja.

Reforma, potrebna reforme

Tudi demokrati sicer menijo, da je Obamova reforma potrebna dodatne reforme, saj stroški še naprej naraščajo. Ob tem pa trdijo, da ne bodo dovolili odprave reforme brez ustrezne alternative. Tehnično gledano, ne morejo storiti veliko, saj bi republikanci za ukinitev reforme potrebovali 50 glasov, v 100-članskem senatu pa imajo 52 sedežev.

Vodja senatne večine Mitch McConnell je še v nedeljo trdil, da bodo reformo ukinili, nato pa zelo hitro pripravili novo. V ponedeljek po obisku Trumpove stolpnice v New Yorku pa je dejal, da bi bilo najbolje storiti oboje hkrati. Težava je v tem, da ne vedo, kako bi to izpeljali, saj doslej še nihče ni izdelal resne analize stroškov in drugih posledic številnih alternativnih predlogov. "Kdo bi si mislil, da bomo v tem času v ofenzivi, republikanci pa v defenzivi," je dejal Schumer.

B. V.