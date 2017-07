Devet let zapora za nekdanjega brazilskega predsednika Lulo

Do izteka roka za pritožbo ostaja na prostosti

12. julij 2017 ob 21:52

Curitiba - MMC RTV SLO/Reuters/STA

Sodišče v Curitibi je nekdanjega predsednika Brazilije Luiza Ignacia Lulo da Silvo zaradi korupcije obsodilo na devet let zapora.

Sodnik Sergio Moro je v obrazložitvi sodbe zapisal, da je Lula inženirskemu podjetju OAS pomagal do posla z državno naftno družbo Petrobras, v zameno pa je od podjetja dobil stanovanje na plaži v kraju Guaruja.

Zdaj 70-letni Lula, ki je bil predsednik Brazilije med letoma 2003 in 2011, zanika obtožbe in trdi, da gre za politično motivirani proces.

Hoffmannova napovedala proteste

Predsednica Delavske stranke, iz katere prihaja Lula, senatorka Gleisi Hoffmann, je ocenila, da je obsodba poskus preprečitve kandidature še vedno zelo priljubljenega Lule na predsedniških volitvah, ki bodo naslednje leto. Napovedala je, da bo stranka protestirala proti sodbi.

Lula je le eden iz vrste vplivnih brazilskih politikov, ki so osumljeni organizacije poneverb v Petrobrasu. Osumljenci sicer prihajajo tako iz Luline leve Delavske stranke kot tudi desnosredinske Stranke demokratičnega gibanja novega predsednika države Michela Temerja ter konservativne Napredne stranke.

Tožilci so trdili, da je 70-letni Lula tisti, ki je načrtoval veliko korupcijsko shemo, v kateri je mreža menedžerjev, politikov in velikih pogodbenih izvajalcev izropala državno podjetje. Denar se je stekal v strankarske blagajne in na zasebne račune prek mreže podkupnin in napihnjenih pogodb.

Lula bo predvidoma ostal na prostosti, dokler ne bo potekel rok za pritožbo na odločitev sodišča.

A. V.