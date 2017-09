Di Maio novi vodja in kandidat Gibanja petih zvezd za premierja

Parlamentarne volitve v Italiji prihodnjo pomlad

24. september 2017 ob 09:03

Rim - MMC RTV SLO, Radio Slovenija, STA

Italijansko Gibanje petih zvezd je za novega vodjo in kandidata za premierja pričakovano izbralo mladega Luigija Di Maia, ki je po izvolitvi zatrdil, da bo stranka zmagala.

"Zaupali ste mi ogromno odgovornost, a skupaj bomo zmogli," je na sinočnjem shodu v Riminiju svojim podpornikom sporočil 31-letni Di Maio. "Italija mora izbrati, ali bo preživela ali živela. Če želi živeti, mora izbrati vlado Gibanja pet zvezd. Že jutri bom začel sestavljati svojo vladno ekipo. Takšno, na katero bodo ljudje ponosni," je dodal.

Volitve novega prvega moža gibanja so potekale v četrtek prek spleta, svoj glas na njih je oddalo približno 37.400 ljudi, čeprav ima stranka 140.000 članov. Di Maio je prejel kar 31.000 glasov. Karizmatični politik, ki je že zdaj med najbolj prepoznavnimi obrazi gibanja, trenutno pa zaseda položaj podpredsednika italijanske poslanske zbornice, je tako pričakovano prepričljivo premagal preostalih sedem kandidatov.

"Patetične volitve z Di Maiem kot edinim kandidatom niso le simptom pomanjkanja demokracije. So tudi dokaz večne nezrelosti, nekompetentnosti, neizkušenosti in neorganiziranosti gibanja, ki raste, a ne odrašča," so zapisali v dnevniku Il Fatto Quotidiano.

Skupek antisistemskih izhodišč

Gibanje petih zvezd je pred desetletjem debitiralo z nasprotovanjem privatizaciji javnega transporta in oskrbe z vodo, s poudarjeno ekološko držo, z zagovorom spletne demokracije in preglednosti v politiki.

Volilni bazi brezposelnih in prekercev so se pozneje pridružili privrženci teorij zarote, vključno z nasprotniki obveznega cepljenja in razočarani volivci desnice. Gibanje ponuja hibrid med sabo sprtih antisistemskih izhodišč, pri čemer se je s protimigrantskimi in protiromskimi tezami zamerilo delu prvotne socialno usmerjene baze.

Kult osebnosti ustanovitelja

Disciplino v svojih vrstah ohranja z grožnjo izključitve članov, ki se ne strinjajo z uradno smerjo, in s kultom osebnosti ustanovitelja, genovskega komika Beppeja Grilla.

V javnosti se pojavljajo sumi, da neposredne demokratične odločitve gibanja usmerja podjetje Casaleggio Associati, v lasti sina pokojnega soustanovitelja Gianroberta Casaleggia. V tem milanskem informacijskem podjetju so razvili vso spletno podporo delovanja Gibanja petih zvezd, tam pa ima sedež tudi njegov organizacijski štab.

Ankete napovedujejo dobro uvrstitev

Parlamentarne volitve bodo v Italiji potekale spomladi prihodnje leto. Populističnemu Gibanju petih zvezd javnomnenjske raziskave zelo dobro kažejo, saj si z nekje od 26- do 28-odstotno podporo deli prvo mesto z vladajočo Demokratsko stranko (PD).

J. R., Janko Petrovec, RTV Slovenija