Diplomatska zagata v JAR: Prva dama Zimbabveja fizično napadla manekenko

Imuniteta za Grace Mugabe?

18. avgust 2017 ob 20:26

Johannesburg - MMC RTV SLO

Južna Afrika se je znašla v diplomatski zagati zaradi incidenta, ki ga je v hotelu v Johannesburgu zakrivila prva dama Zimbabveja, Grace Mugabe. Soproga dolgoletnega zimbabvejskega voditelja Roberta Mugabeja naj bi namreč z električnim kablom pretepla 20-letno manekenko Gabriello Engels.

Mugabejeva je po incidentu potihnila, vladni viri v Pretorii pa pravijo, da nameravajo 52-letni prvi dami podeliti diplomatsko imuniteto, čeprav je južnoafriška policija pred tem za Mugabejevo izdala tiralico, obmejnim organom dala navodila, naj je ne spustijo čez mejo, javnosti pa zagotovila, da osumljenka ne bo deležna posebne obravnave.

Napad naj bi se zgodil, ko je Engelsova v razkošnem hotelu Capital 20 West v elitnem johannesburškem okrožju Sandton obiskala sinova zakonca Mugabe, Roberta in Chatungo.

Južnoafriška manekenka se je na tiskovni konferenci pojavila z obližem na glavi, pravi pa, da ima še več poškodb na zatilju. Po njenih navedbah "ni dvignila niti prsta nad prvo damo". "Posedali smo v hotelski sobi, Robert in Chatunga sta bila v sosednji sobi, ona pa je vstopila in nas začela tepsti. Znorela je in me ni in ni nehala bičati s kablom," je povedala Engelsova za lokalne medije.

"Aretacija odpade"

Manekenka trdi, da se ji ni niti sanjalo, kdo je napadalka, dokler domnevnega napada ni bilo konec. "Pojma nisem imela, kaj se dogaja ... Osupla sem bila. Morala sem se odplaziti iz hotelske sobe, preden sem lahko zbežala," je povedala, ob tem pa obtožila še telesne stražarje prve dame, da so ves napad samo opazovali. "Na čelu imam odprto rano. Sem manekenka in služim s svojim videzom."

Vladni vir je za Reuters povedal, da "ni nobene možnosti", da bi Mugabejevo aretirali, saj se skuša južnoafriška vlada na vsak način ogniti diplomatskemu sporu z Zimbabvejem, ki mu že skoraj 40 let z železno roko vlada 93-letni Robert Mugabe. Druge države na jugu Afrike, ki so podpirale južnoafriško stranko ANC v dolgi bitki proti apartheidu, bi pregon Grace Mugabe imele za izdajo, še navaja vir. V JAR-u živi okoli tri milijone Zimbabvejčanov.

"To bi imelo posledice za naš odnos z Zimbabvejem. Na žalost nas druge države v regiji opazujejo in spremljajo, kako se bomo odzvali," je povedal vir. "Kar se bo najverjetneje zgodilo, je, da bo šla lahko nazaj domov, nato pa bomo sporočili, da smo ji odobrili diplomatsko imuniteto, in počakali, da nas kdo izzove." Ta nekdo naj bi bilo sodišče, na katero bi se obrnili odvetniki Engelsove.

Mugabejeva kot naslednica soproga?

Ni še jasno, ali je Mugabejeva vstopila v JAR z osebnim ali diplomatskim potnim listom. Afriforum, južnoafriška aktivistična organizacija, ki pravno svetuje Engelsovi, pravi, da bi bila imuniteta za Mugabejevo sramota. "Vlada ima dve dolžnosti: prva je zaščita svojih državljanov, druga pa je ukrepanje v skladu z zakonom. Odobritev diplomatske imunitete bi bila kršitev zakona," je povedal izvršni direktor Afriforuma Kallie Kriel.

Uradni Harare incidenta še ni komentiral.

Mugabejeva, ki jo zimbabvejski mediji označujejo za "mati naroda", redno govori na političnih zborovanjih in jo imajo za morebitno kandidatko za prevzem predsedniškega položaja od bolehnega, 40 let starejšega soproga, ki vlada Zimbabveju že vse od osamosvojitve od Velike Britanije leta 1980.

Mugabe se je z Grace Marufu, kot je njen dekliški priimek, poročil leta 1992 po smrti svoje prve žene Sally. Marufujeva je bila Mugabejeva tajnica in bila je poročena, ko sta leta 1987 začela skrivno razmerje. Leta 1988 je Mugabeju rodila hčerko Bono, dve leti pozneje pa še sina Roberta. Sally Mugabe je za razmerje vedela, a ga je tiho trpela do svoje smrti, medtem ko so ga zimbabvejski javnosti prikrivali. Kot prva dama Zimbabveja si je Grace Mugabe pridobila sloves ženske, ki ljubi luksuzne dobrine in najbolj uživa v nakupovanju, novi garderobi in draguljih. Prav zaradi razsipnih nakupov si je pridobila še en vzdevek, Gucci Grace.

Incident z Engelsovo ni prvi za Mugabejevo – leta 2009 jo je fotoreporter v Hongkongu obtožil, da sta ga Mugabejeva in njen telesni stražar napadla. Čeprav je fotograf napad prijavil, proti prvi dami nikdar niso vložili obtožnice.

K. S.