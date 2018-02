Direktorica Oxfama: Ta madež nas bo sramotil še leta

Organizacijo zapuščajo vidna imena

16. februar 2018 ob 11:29

London - MMC RTV SLO, STA

Humanitarna organizacija Oxfam se spopada s posledicami afere zaradi ravnanje njenih delavcev na Haitiju in v Čadu. Eden od obtoženih, nekdanji vodja Oxfama v teh državah, obtožbe na svoj račun zanika.

Oxfam se spopada z očitki, da so sodelavci organizacije na Haitiju in v Čadu prirejali orgije s prostitutkami, zlorabljali naj bi tudi mladoletne osebe.

V humanitarni organizaciji zdaj napovedujejo ustanovitev posebne komisije, ki bo delovala neodvisno od Oxfama, a bo imela dostop do njegovih dokumentov in bo lahko govorila z njegovimi uslužbenci. Sredstva, namenjena postopkom, ki naj bi preprečevali tovrstne dogodke, bodo potrojili na več kot milijon dolarjev, s čimer bodo med drugim podvojili število uslužbencev na tem področju in namenili več denarja izobraževanju sodelavcev o enakosti spolov, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

"Iz dna srca prosim za odpuščanje," je dejala izvršna direktorica Oxfama International Winnie Byanyima, ki je obenem priznala, da je to, kar se je dogajalo na Haitiju in kasneje "madež, ki nas bo sramotil še leta, in prav je tako".

Van Hauwermeiren v pismu zanikal obtožbe

Medtem se je oglasil tudi nekdanji vodja Oxfama v Čadu in na Haitiju Roland van Hauwermeiren, ki je eden od treh uslužbencev, ki so odstopili zaradi očitkov, da so med obnovo Haitija po potresu leta 2010 najemali mlade prostitutke in pripravljali orgije z njimi. V pismu na štirih straneh je zanikal obtožbe na svoj račun.

Pismo 68-letnega belgijskega državljana je v četrtek objavil belgijski spletni portal VTM News. V njem je van Hauwermeiren zatrdil, da ni bil na Haitiju "nikoli v javni hiši, v nočnem klubu ali baru". "Številni moški in ženske so skušali priti v mojo hišo z najrazličnejšimi izgovori, da bi zahtevali denar, delo ali ponujali spolne usluge. A nikoli nisem sprejel teh ponudb," je še nadaljeval.

Kot je zapisal, je v okviru notranje preiskave v Oxfamu povedal, da je imel med službovanjem na Haitiju trikrat spolne odnose v svoji hiši, s "častno, zrelo žensko, ki ni bila niti žrtev potresa niti prostitutka" in ji za to ni plačeval. Številne informacije, ki jih navajajo mediji, je označil za "pretiravanje" in napovedal, da bo "mnoge sram, ko bodo izvedeli mojo različico dogodkov". To bo uradno objavil v kratkem preko svojega odvetnika, je napovedal.

Poročanje o prikrivanju

Britanski Times je pred tednom dni prvi poročal, da so sodelavci Oxfama, ki so delovali na Haitiju po uničujočem potresu leta 2010, najemali prostitutke, kar v tej državi ni zakonito. Obenem je časnik eno največjih humanitarnih organizacij s sedežem v Londonu obtožil, da je neprimerno vedenje svojih sodelavcev prikrivala.

Dva dni kasneje je britanski tednik Observer temu dodal še, da so v Čadu, kjer so pomagali žrtvam državljanske vojne, leta 2006 v prostore Oxfama redno vabili prostitutke. Tedaj naj bi zaradi neprimernega vedenja odpustili enega od sodelavcev.

Obtožbe o posilstvih in napadih na mladoletnike

Ta teden se je afera še razširila. Med drugim so v javnost pricurljali še očitki o posilstvih s strani nekaterih sodelavcev Oxfama v Južnem Sudanu ter o spolnih napadih na mladoletne prostovoljce v Oxfamovih trgovinah v Veliki Britaniji. Te zlorabe je za televizijo Channel 4 razkrila Helen Evans, ki je bila med letoma 2012 in 2015 v Oxfamu direktorica za notranji nadzor.

Poleg vsega tega so morali v organizaciji v četrtek priznati, da so enega od uslužbencev, ki so ga zaradi dogodkov na Haitiju odpustili, nekaj mesecev kasneje znova zaposlili kot svetovalca v Etiopiji.

Haitijske oblasti so v četrtek napovedale, da bodo sprožile svojo preiskavo o domnevno nezakonitem ravnanju Oxfamovih sodelavcev, poroča AFP.

Oxfam zapuščajo vidni posamezniki

Zaradi razkritij so organizacijo že tudi zapustili nekateri njeni vidni ambasadorji, med drugim v četrtek Nobelov nagrajenec za mir, 86-letni južnoafriški nadškof Desmond Tutu, pred njim pa tudi ameriška igralka Minnie Driver in senegalski glasbenik Baaba Maal.

