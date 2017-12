Divji požari grozijo Kaliforniji, evakuirali 27.000 ljudi

Zaradi vetrov požara ne morejo zajeziti

5. december 2017 ob 17:47

Los Angeles - MMC RTV SLO, Reuters, STA

Zaradi divjih požarov, ki so se razplamteli na jugu Kalifornije, so morali v mestih Ventura in Santa Paula evakuirati 27.000 ljudi. Ogenj se širi z veliko hitrostjo, gasilci pa imajo zaradi močnih vetrov velike težave pri omejevanju požara.

Ogenj je zagorel v ponedeljek v kraju Santa Paula, v noči na torek pa se je razširil v bližino mesta Ventura z okoli 100.000 prebivalci. Obe okrožji severno od Los Angelesa imata skupno več kot 140.000 prebivalcev.

Ogenj se je ob pomoči vetrov s hitrostjo do 115 kilometrov na uro širil tako hitro, da so morali šerifovi možje sredi noči trkati na vrata gospodinjstev in ljudi opozarjati, naj se hitro umaknejo, poroča CNN. V okraju Ventura so evakuirali 7.700 gospodinjstev.

Pogorelo je skoraj 13.000 hektarjev površin, najmanj 150 zgradb je popolnoma uničenih. Brez elektrike je ostalo več kot 260.000 domov, saj so pogoreli leseni kablovodi, a so do torka popoldne pristojne službe opravile ogromno dela, tako da je brez elektrike le še okoli 20.000 gospodinjstev, je za CNN sporočila tiskovna predstavnica dobavljavca električne energije Southern California Edison.

Težke razmere za gasilce

Več kot 500 gasilcev se še naprej bori s požarom, ki so ga poimenovali Thomas. Požar se trudijo presekati na njegovih robovih, je za Los Angeles Times sporočil gasilec Jason Hodge, saj gasilske službe zaradi močnih vetrov niso mogle uporabiti osmih gasilskih letal in šestih helikopterjev, ki jih imajo sicer na razpolago. "Napovedi, da bi zajezili požar, niso dobre. Odločila bo mati narava," je dejal načelnik gasilcev v mestu Ventura Mark Lorenzen.

Kalifornija je v zadnjih mesecih že večkrat bila prizorišče gozdnih požarov. Na severu Kalifornije je v požarih oktobra letos umrlo najmanj 40 ljudi.

J. R.