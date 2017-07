"Dobrodošli v peklu": V Hamburgu pred vrhom G20 vse bolj napeto

Oblasti se bojijo izbruhov nasilja

6. julij 2017 ob 19:18

Hamburg - MMC RTV SLO/Televizija Slovenija/STA

Pred petkovim začetkom vrha skupine G20 je v Hamburgu vse bolj napeto. V mestu že ves teden vlada izredno stanje, lastniki trgovin gradijo barikade, prebivalci zapuščajo mesto, za varnost skrbi 20.000 policistov, na desettisoče je tudi protestnikov.

Protestniki se v Hamburgu zbirajo že vse od nedelje, zato je mesto na severu Nemčije ves čas pod strogimi varnostnimi ukrepi. Nocoj se je začel levičarski protest z naslovom "Dobrodošli v peklu", ki se ga po navedbah policije udeležuje 6.000 ljudi, po navedbah organizatorjev pa 8.000 ljudi. Med njimi naj bi bilo veliko skrajnežev, zato se oblasti bojijo izbruhov nasilja. Nemška policija opozarja, da je med protestniki kar 8.000 takšnih, ki so se pripravljeni zateči k nasilju, čeprav se je shod začel mirno.

Na stotine protestnikov je danes prispelo s posebnim vlakom iz Švice, policisti pa so jih temeljito preiskali in jim zasegli plinske maske, obrazne maske in zaščitna očala. Nekaterim so tudi zavrnili vstop v Nemčijo.

Nemški voditelji, med njimi kanclerka Angela Merkel, so se zavzeli za pravico demonstrantov do mirnega protesta. Podprlo jih je tudi nemško vrhovno sodišče, ki je protestnikom dovolilo kampiranje v bližina prizorišča zasedanja G20. Najbolj množičen protest je napovedan za soboto, na njem pa pričakujejo 100.000 ljudi.

Nekaj incidentov že bilo

Doslej je zaradi protestov že prišlo do nekaterih incidentov. Nemška policija je tako v noči na sredo z vodnim topom razgnala nekaj sto protestnikov, ki so zasedli nekaj ulic na različnih lokacijah. Enega protestnika so pridržali, eden izmed mimoidočih, ki ni bil vpleten v proteste, je bil lažje poškodovan. V nedeljo je policija ob odstranjevanju šotorov, ki so jih aktivisti postavili ob bregu reke Elbe, uporabila tudi solzivec.

Sicer pa se svetovni voditelji že zbirajo v Hamburgu. Od nocoj do sobote bo tako v Hamburgu 20 voditeljev najpomembnejših držav, ki predstavljajo dve tretjini svetovnega prebivalstva in 90 odstotkov svetovne proizvodnje.

Med njimi ruski predsednik Vladimir Putin, turški predsednik Recep Tayyip Erdogan in ameriški predsednik Donald Trump, katerega rokovanje s kanclerko Merkel so fotografi dodobra ovekovečili - še zlasti, ker sta imela eno nerodno rokovanje že ob kanclerkinem pomladnem obisku v Washingtonu, navaja Deutsche Welle.

Pričakovanja od jutrišnjega vrha so velika, stališča udeležencev pa še nikoli niso bila tako različna, ugotavljajo poznavalci.

K. S.