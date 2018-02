Domnevni pristaši Boko Harama iz šole ugrabili 110 deklet

Dapchi je od Chiboka oddaljen 275 kilometrov

26. februar 2018 ob 09:35

Abudža - MMC RTV SLO, Reuters

Nigerijska vojska išče 110 deklet, ki so jih neznanci, najverjetneje gre za uporniško skupino Boko Haram, prejšnji teden ugrabili iz šole v mestu Dapchi. Gre za najštevilčnejšo ugrabitev po letu 2014, ko je skupina iz šole v mestu Chibok odpeljala 276 šolark.

Ugrabitev so nigerijske oblasti potrdile šele nekaj dni po dogodku. Predsednik države Muhammadu Buhari je ugrabitev 110 deklet, ki so jih uporniki odpeljali po napadu na šolo, označil za "nacionalno nesrečo". Po trditvah deklet, ki so se skrile v stavbi šole, so bili nekateri napadalci zakriti, nekateri pa so bili oblečeni v vojaške uniforme, zato so mislile, da gre za pripadnike nigerijske vojske.

"Zvezna vlada je potrdila, da je iz državnega kolidža za znanosti in tehnologijo v Dapchiju v zvezni državi Yobe neznano kam izginilo 110 učenk. Domnevamo, da uporniki pripadajo celici skupine Boko Haram," je sporočilo informacijsko ministrstvo. Dekleta iščejo tudi s helikopterji.

Oblasti so pred dnevi sporočile, da so nekaj deklet rešili, a se je izkazalo, da to ni res.

Dapchi leži okoli 275 kilometrov od kraja Chibok, iz katerega so leta 2014 skrajneži odpeljali 276 šolark, kar je sprožilo kampanjo "BringBackOurGirls." (Vrnite naša dekleta). Usoda več kot stotih deklet je še vedno neznana.

Uporniška skupina Boko Haram, kar v prevodu pomeni "zahodna izobrazba je prepovedana", je od leta 2009 ubila več kot 20.000 ljudi, več kot dva milijona Nigerijcev pa je moralo zaradi nasilja zapustiti domove.

A. P. J.