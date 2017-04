Dosedanji predsednik sobranja Trajko Veljanoski poziva k nadaljevanju seje

Ameriški predstavnik na obisku v Skopju

30. april 2017 ob 11:41

Skopje - MMC RTV SLO/STA

Dosedanji predsednik sobranja Trajko Veljanoski je poskus izvolitve Talata Džaferija označil za nepravilno in dodal, da se mora prekinjena parlamentarna seja nadaljevati.

Veljanoski je v pogovoru za makedonsko tiskovno agencijo Mia dejal, da je bil poskus izvolitve Albanca Talata Džaferija načrtovan scenarij, s katerim naj bi spodbudili incident v parlamentu. Po njegovem mnenju četrtkova prekinjena seja parlamenta še ni končana in bi jo morali nadaljevati.

"Predsednika parlamenta ni možno izvoliti v pol minute. To je svečana slovesnost, ki se je na da izvestu v kotu dvorane. Predsednik mora uživati zaupanje vseh poslancev, da bo legitimno predstavljal parlament, če so zanj glasovali ali ne," je povedal za makedonsko tiskovno agencijo in dodal, da je nujno nadaljevati sejo parlamenta in tudi drugim strankam ponuditi priložnost za predstavitev svojih predsedniških kandidatov.

Ameriški obisk

V Skopje naj bi danes na dvodnevni obisk prispel namestnik pomočnika ameriškega državnega sekretarja za Evropo in Evroazijo Hoyt Brian Yee, ki se bo sestal z najvišjimi makedonskimi predstavniki.

Yee naj bi se tako srečal s predsednikom Makedonije Gjorgjem Ivanovim in Džaferijem, predstavniki parlamentarnih strank, med njimi Nikolo Gruevskim in Zoranom Zaevom ter člani civilne družbe in diplomatskega zbora. Pogovorjali naj bi se o sestavi nove makedonske vlade, dvostranskih odnosih ter makedonskih reformah.

Yee bo prvi predstavnik mednarodne skupnosti na obisku v Skopju po četrtkovih izgredih v sobranju, čeprav je bil njegov obisk načrtovan že pred izgredi. ZDA so že v četrtek obsodile zadnje nasilje v Makedoniji in priznale izvolitev Džaferija za predsednika sobranja.

Nalog za aretacije

Medtem je državno tožilstvo v Skopju izdalo nalog za aretacijo 15 ljudi, za katere se sumi, da so neposredno sodelovali v nasilju v parlamentu. Štirje izmed njih bi naj bili tudi organizatorji nemirov, poroča RTS.

J. R.