Dosežen dogovor o nemški koaliciji. Schulz bo novi zunanji minister.

Volitve so bile septembra lani

7. februar 2018 ob 10:30,

zadnji poseg: 7. februar 2018 ob 13:39

Berlin - MMC RTV SLO, STA

Konservativna unija (CDU/CSU) in socialdemokrati (SPD) so dosegli dogovor o sklenitvi velike koalicije, so potrdili v kabinetu kanclerke Angele Merkel. Razdeljeni so tudi vladni resorji.

Reuters navaja poročanje Bilda, da bo SPD pod vodstvom Martina Schulza med drugim prevzel ministrstva za finance, zunanje zadeve in delo. Glede na vire iz pogajalskih skupin bo Schulz, nekdanji predsednik Evropskega parlamenta, postal zunanji minister, iz virov pri SPD-ju je nemška tiskovna agencija DPA izvedela, da bo Schulz zdaj odstopil s položaja predsednika stranke in ga predal vodji strankine poslanske skupine v bundestagu Andrei Nahles. Kot še poroča DPA, naj bi novi finančni minister postal sedanji župan Hamburga Olaf Scholz. CDU bo med drugim vodil ministrstvi za gospodarstvo in obrambo.

Notranji minister bo postal Horst Seehofer, vodja bavarskega CSU-ja, še piše Bild. Na ministrstvu naj bi okrepili zlasti področja priseljevanja, beguncev in migrantov ter notranje varnosti. CSU naj bi prevzel še resorja za promet in razvojno pomoč, poroča Spiegel. Da so stranke dosegle dogovor glede razdelitve resorjev, poroča tudi DPA.

Dogovor o koaliciji je potrdil vodja kabineta kanclerke in sedanji vršilec dolžnosti finančnega ministra Peter Altmeier. "Imamo koalicijski dogovor, ki bo omogočil veliko pozitivnih stvari za veliko državljanov," je dejal Altmeier novinarjem po koncu zadnjega kroga pogovorov, ki je potekal več kot 24 ur.

Zadovoljstvo nad sklenjenim dogovorom o novi rdeče-črni veliki koaliciji so izrazili tudi v vodstvu SPD-ja. "Utrujeni, a zadovoljni. Dogovor je sklenjen. Končno," je stranka objavila na omrežju WhatsApp skupaj s fotografijo sedmih strankinih pogajalcev.

Ni še konec

Nemčija je tako še korak bliže novi vladi, in sicer več kot štiri mesece po septembrskih parlamentarnih volitvah, v katerih je vladala politična negotovost.

Vsakršen dogovor bodo morali z glasovanjem potrditi še člani SPD-ja, ki jih je 464.000. Šele po njihovi potrditvi bo SPD lahko pristopil k novi veliki koaliciji, v kateri je s kanclerko Angelo Merkel, vodjo CDU-ja, od leta 2013. Tik pred volitvami je podpora SPD-ju upadla na rekordno nizko raven, stranka pa je osvojila le 20,5 odstotka glasov. Schulz je po tem porazu na volitvah napovedal, da bo stranka v opoziciji, a je potem po propadu pogajanj med CDU/CSU-jem, liberalci (FDP) in Zelenimi ostala vnovična velika koalicija edina možnost, da bi se v državi izognili ponovitvi volitev.

B. V.