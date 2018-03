Drama s talci na jugu Francije - policija ubila napadalca

Domnevna povezava z Islamsko državo

23. marec 2018 ob 12:10,

zadnji poseg: 23. marec 2018 ob 16:31

Reuters, STA

Policija je v trgovini v mestu Trebes na jugu Francije ubila oboroženega moškega, ki je zajel več talcev. Napadalec je ubil dva talca, še predtem je med krajo avtomobila ubil še enega človeka in nato streljal na policiste.

Napadalec je po navedbah očividcev v trgovino Super U vdrl oborožen z noži, puško in granatami. Med zajetjem talcev naj bi izrazil predanost Islamski državi in kričal: "To je maščevanje za Sirijo" in "Alah je velik, vse vas bom ubil".

V zajetju talcev sta umrla najmanj dva človeka, trije pa so ranjeni, med njimi eden huje. Policija je v operaciji napadalca ubila. Notranji minister Gerard Collomb je sporočil, da se je predtem 45-letni policist predal napadalcu v zameno za talce.

Pred napadom na trgovino je napadalec v bližnjem mestu Carcassonne zajel avtomobil, ustrelil in ranil voznika ter ubil potnika. Nato se je z ukradenim avtomobilom odpeljal in streljal na skupino policistov med rekreacijo ter enega izmed njih ranil.

Francoski notranji minister je sporočil, da je bil 26-letni napadalec Redouane Lakdim policiji znan zaradi manjših zločinov in posedovanja drog, ni pa kazal znakov radikalizacije. Časopis Le Parisien poroča, da gre za državljana Maroka. Po besedah Collomba je v napadu deloval sam, odgovornost za napad pa je prevzela samooklicana Islamska država.

Leta 2015 je skrajnež v neki pariški trgovini ubil štiri ljudi.

Če se bo potrdila povezava z Islamsko državo, bo to prvi napad te skupine po prihodu Macrona na položaj francoskega predsednika maja lani.

Lani odpravili izredne razmere

V Franciji so sicer oktobra lani odpravili izredne razmere, a v državi še vedno vlada visoka napetost zaradi niza terorističnih napadov, ki se je začel leta 2015 z napadom na uredništvo satiričnega tednika Charlie Hebdo v Parizu. V tem napadu je bilo ubitih 12 ljudi.

Novembra istega leta je Pariz pretresel usklajen napad džihadistov IS-ja, ki so pobili 130 ljudi v barih, restavracijah, v koncertni dvorani in pred stadionom. Francija je zatem uvedla izredne razmere v državi, kljub temu pa to ni preprečilo napada julija 2016, ko je moški s tovornjakom zapeljal v množico v Nici in ubil 84 ljudi. Tudi ta napad si je pripisala Islamska država.

