Državam ob Čadskem jezeru obljubili 1,7 milijarde evrov pomoči

Tudi Nemčija na pomoč afriški regiji

4. september 2018 ob 10:59

Berlin,Bruselj - MMC RTV SLO, STA

Območje ob Čadskem jezeru pestijo hude posledice oboroženih spopadov, revščine in podnebnih sprememb. Države in mednarodne organizacije so na donatorski konferenci zbrale 1,7 milijarde evrov pomoči.

Kot so napovedali v Bruslju, bo Evropska unija namenila dodatnih 138 milijonov evrov humanitarne pomoči. Podpora za Nigerijo, Niger, Čad in Kamerun je del obsežnejšega programa Unije za to območje v skupni vrednosti 232 milijonov evrov.

"Katastrofalne posledice oboroženega spopada in nasilja v regiji Čadskega jezera so močno vplivale na območje, ki so ga že pred tem prizadele podnebne spremembe in lakota," je na konferenci v Berlinu, namenjeni stabilizaciji regije, povedal evropski komisar za humanitarno pomoč Hristos Stilianides.

"Ključno je, da vse vpletene strani omogočijo dostop pomoči po celotni regiji, da bo dosegla tiste, ki jo potrebujejo," je poudaril. Komisar za mednarodno sodelovanje in razvoj Neven Mimica je dodal, da "je treba regiji pomagati, da preide od spopadov k miru in od ranljivosti k odpornosti". Napovedana sredstva bodo namenjena socialnemu sistemu in boju proti revščini, okoljski degradaciji in podnebnim spremembam.

Pomoč za to območje v Afriki, to je 100 milijonov evrov, je napovedal tudi Berlin. Nemški zunanji minister Heiko Maas je ob tem dejal, da je pomoč v interesu evropske varnosti: "Skupaj se zavzemamo za to, da se območje Čadskega jezera ne bi spremenilo v žarišče terorizma, kriminala in tihotapljenja ljudi." Nemčija je sicer že pred tem za stabilizacijo namenila 40 milijonov evrov za leti 2018 in 2019. 220 milijonov pa so vredne tudi naložbe v tekoče razvojne projekte.

V štirih državah na tem območju, Nigeriji, Nigru, Čadu in Kamerunu, je po podatkih nemškega zunanjega ministrstva 2,3 milijona ljudi notranje razseljenih, več kot 200.000 pa jih je na begu. Več kot deset milijonov ljudi je odvisnih od humanitarne pomoči, od tega jih šest milijonov nima dovolj hrane.

T. J.