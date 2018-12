Države G20 skupaj, a brez ZDA, za uresničevanje podnebnega sporazuma

V skupni izjavi pozvali k reformi Svetovne trgovinske organizacije

2. december 2018 ob 16:43

Buenos Aires - MMC RTV SLO, Reuters, STA, Televizija Slovenija

Voditelji držav G20 so na vrhu v Buenos Airesu sprejeli skupno izjavo, v kateri so poudarili nujnost reforme Svetovne trgovinske organizacije (STO), brez ZDA pa tudi podprli pariški podnebni sporazum.

Voditelji najbogatejših in najbolj razvitih 20 držav na svetu so v izjavi ugotovili, da je pariški podnebni sporazum "nepovraten" in se zavezali njegovi izvedbi v celoti. ZDA so sočasno potrdile svojo odločitev o umiku iz pariškega sporazuma.

V nasprotju z izjavami v času pred Trumpovim predsedovanjem ZDA tokratna izjava ne poziva več proti protekcionizmu.

Prav tako voditelji ugotavljajo, da zdajšnji trgovinski sistem ne izpolnjuje ciljev. "Zato podpiramo nujno reformo STO-ja, da bi izboljšali njeno delovanje," so navedli v izjavi, francoski predsednik Emmanuel Macron pa je poudaril zavezanost večstranskemu sistemu, ki temelji na skupnih pravilih.

Države G20 pozdravljajo trenutno močno svetovno gospodarsko rast, vendar priznavajo, da so se nekatera tveganja, med njimi "finančne šibkosti" in geopolitične skrbi, deloma uresničila. O trenutnih trgovinskih napetostih so navedli le, da so z njimi seznanjeni.

Izjava se v kratkem odstavku dotakne tudi migracij, ki so "globalna skrb s humanitarnimi, političnimi, družbenimi in gospodarskimi posledicami" ter da države G20 poudarjajo pomen skupnega delovanja, da bi ugotovili razloge za migracije in se lahko odzvali na "vedno večje humanitarne potrebe".

Brez Trumpove konference

Eden redkih trenutkov enotnosti na vrhu v Buenos Airesu je bil izraz sožalja voditeljev ob smrti nekdanjega ameriškega predsednika Georgea Busha starejšega, poroča francoska tiskovna agencija AFP. Ameriški predsednik Donald Trump je v znak spoštovanja do nekdanjega predsednika odpovedal novinarsko konferenco, ki je bila načrtovana po vrhu in na kateri naj bi pojasnil ameriška stališča.

Moskva upa na "pravo" srečanje

Trump je predtem zaradi zaostritve ukrajinsko-ruskih odnosov in zasega treh ukrajinskih ladij pri Krimskem polotoku odpovedal tudi srečanje z ruskim predsednikom Vladimirjem Putinom ob robu vrha, s katerim pa sta se v petek vendarle na kratko srečala. Iz Moskve so v nedeljo sporočili, da upajo, da se bosta Trump in Putin na pravem sestanku srečala pred vrhom G20 junija na Japonskem.

Na tiskovni konferenci po koncu vrha je nemška kanclerka Angela Merkel znova pritisnila na Rusijo, da mora omogočiti prost promet za ukrajinske ladje v Azovskom morju. Turški predsednik Recep Tayyip Erdogan je znova poudaril, da morajo biti odgovorni za brutalni umor savdskega novinarja Džamala Hašokdžija kaznovani, in dodal, da je razkritje vseh podrobnosti umora tudi v interesu Savdske Arabije. Ameriška in kitajska delegacija sta se na ločenem sestanku dogovorili o 90-dnevnem carinskem premirju med državama.

J. R.