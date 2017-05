Države G7, z izjemo ZDA, za hitro implementacijo pariškega sporazuma

Voditeljem držav skupine G7, ki so zbrani v Taormini, ni uspelo zbližati stališč glede uresničevanja zavez pariškega podnebnega sporazuma, so pa potrdili zavezanost v boju proti protekcionizmu.

"ZDA so v procesu pregleda svoje politike glede klimatskih sprememb in glede pariškega dogovora in se zato ne morejo pridružiti konsenzu drugih držav glede te teme," je zapisano v komunikeju. Jasno pa je v njem zapisano tudi, da "voditelji Kanade, Francije, Nemčije, Italije, Japonske in Velike Britanije ter predsednika Evropske komisije in Evropskega sveta ostajajo trdno zavezani hitri implementaciji dogovora."

Ameriški predsednik Donald Trump je že v kampanji pred predsedniškimi volitvami novembra lani obljubljal, da bo odstopil od pariškega podnebnega sporazuma, katerega cilj je omejiti globalno segrevanje. Kot je dal vedeti na srečanju v siciljanskem mestu, si bo vzel še teden dni časa za premislek glede pariškega podnebnega sporazuma.

Voditelji sedmerice najbolj razvitih držav so v sklepni izjavi potrdili, da ostajajo zavezani odprtemu trgu in boju proti protekcionizmu, hkrati pa so poudarili boj proti praksam nepravične trgovine. Zavezanost prosti trgovini je bila vse do zadnjega zaradi pomislekov Trumpa vprašljiva. "Priznavamo, da so svobodna, poštena in obojestransko koristna trgovina in vlaganja ... ključni motor za rast in ustvarjanje delovnih mest," piše v skupni izjavi. Prav zato so voditelji "ponovili svojo zavezanost ohranitvi odprtih trgov in boju proti protekcionizmu". Obenem pa bodo odločno proti "vsem nepoštenim trgovinskim praksam."

"Obenem priznavamo, da trgovina doslej ni vedno delovala v korist vseh. Zaradi tega se zavezujemo sprejemu ustreznih politik, ki bodo omogočile vsem podjetjem in državljanom, da bodo lahko najbolje izkoristili priložnosti globalne ekonomije," so dodali.

V skupni izjavi so voditelji zapisali tudi, da so pripravljeni na nadaljnjo zaostritev sankcij proti Rusiji, če bo to zahteval razvoj dogodkov v Ukrajini.

Zelena luč za zaostritev ukrepov proti Pjongjangu

Voditelji so prižgali zeleno luč za zaostritev ukrepov proti Severni Koreji, če ta ne bo končala svojega jedrskega programa. Kot so zapisali, Severna Koreja predstavlja naraščajočo grožnjo mednarodnemu miru in stabilnosti.

Države nadzirajo svoje meje

Veliko pozornosti je bil že v petek deležen tudi osnutek izjave glede begunske krize. Končna različica še vedno vključuje "potrditev suverene pravice držav da, individualno in kolektivno, nadzirajo svoje meje in da vzpostavijo politike v svojem nacionalnem interesu in nacionalno varnost", ne omenja pa več možnosti postavitve jasnih omejitev migracij.

Še naprej izpostavlja "potrebo po zagotavljanju podpore beguncem kar se da blizu njihovim domačim državam in omogočanje vrnitve domov". Navaja pa izjava po novem tudi, da "ustrezno urejeni tokovi lahko prinesejo ekonomske in socialne koristi tako državam izvora kot cilja pa tudi migrantom in beguncem".

Po besedah nemške kanclerke si je Italija želela, da bi G7 vprašanju migracij in begunski politiki posvetil več pozornosti, kar se ni zgodilo, to, kar je vključeno v izjavo, pa se ji zdi razumno. "Kaže na to, da imajo begunci popolnoma enake pravice kot vsi ostali in da moramo seveda ščititi svoje meje, da se moramo boriti proti nezakonitim migracijam, da pa moramo obenem resno vzeti interese in pravice teh ljudi."

Bogati naj prispevajo več

Ob robu srečanja so se predstavniki sedmih držav G7 srečali s kolegi iz Etiopije, Kenije, Nigra, Nigerije, Tunizije in Gvineje, s katerimi so govorili o begunski krizi in lakoti. Razvojne organizacije so bogate države iz G7 pozvale, naj zagotovijo več denarja za boj proti lakoti v Afriki. Italija še posebej občuti prihod prebežnikov iz Afrike in je pri svojem predsedovanju skupini G7 ves čas poudarjala pomembnost sodelovanja z afriškimi državami. Na to je spet spomnil italijanski premier Paolo Gentiloni, ki je dodal, da bi se moral tudi julijski vrh skupine najpomembnejših svetovnih gospodarstev G20 v Hamburgu osredotočiti na odnose z Afriko.

Zaostritev glede migracij

Italija je morala svojo ambiciozno zastavljeno izjavo glede migracij bistveno okrniti. Zaostritev stališča držav G7 glede migracij je naletela na ogorčen odziv nevladnih človekoljubnih organizacij. Oxfam tako meni, da gre za škandal. "To je škandal tega vrha: da voditelji G7 pridejo prav na Sicilijo, na prag morja, kjer je letos umrlo 1.400 ljudi, in danes odletijo nazaj domov, ne da bi naredili karkoli resnega glede tega," je za DPA dejal predstavnik Oxfama.

