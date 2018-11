Države Zahodnega Balkana obljubljajo sodelovanje za približevanje EU-ju

Na srečanju tudi nesoglasja med Srbijo in Kosovom

19. november 2018 ob 16:57

Dunaj - MMC RTV SLO, STA

Voditelji držav Zahodnega Balkana so se na srečanju na Dunaju zavzeli za tesnejše regionalno sodelovanje, s katerim bi izboljšale svojo perspektivo za članstvo v Evropski uniji.

"Menim, da moramo v regiji pokazati večjo pripravljenost na sodelovanje, če želimo nato sodelovati tudi z Evropo," je dejal namestnik makedonskega premierja Kočo Angjušev. Albanski premier Edi Rama je dejal, da je pot do boljšega sodelovanja proces, da pa se obstoječe težave da rešiti.

Na srečanju so prišla do izraza predvsem trenutna nesoglasja med Srbijo in Kosovom, poroča nemška tiskovna agencija DPA. Srbska premierka Ana Brnabić je poudarila, da je Srbija diskriminirana zaradi kosovskih carin na blago iz Srbije in BiH-a, ki po njenih navedbah pomenijo tudi kršitev srednjeevropskega prostotrgovinskega sporazuma Cefta. Kosovski premier Ramush Haradinaj je pojasnil, da Srbija in BiH v preteklih letih nista pravično obravnavala njegove države.

Brnabićeva je na novinarski konferenci po pogovorih izrazila upanje, da bo Srbija še pred koncem leta odprla nova pogajalska pogajanja z EU-jem. Haradinaj je znova pozval k hitri vizumski liberalizaciji, saj si Kosovci po njegovih besedah to zaslužijo.

Črnogorski premier Duško Marković je poudaril napredek svoje države na področju vladavine prava. Denis Zvizdić iz BiH-a je izrazil pričakovanje, da bo njegova država kmalu dobila status kandidatke za članstvo v EU-ju, poroča avstrijska tiskovna agencija APA.

Na srečanje v organizaciji avstrijske vlade in premierja Sebastiana Kurza so bili povabljeni predsedniki vlad Črne gore, Srbije, Kosova, Bosne in Hercegovine, Albanije ter Makedonije. Udeležila sta se ga tudi evropski komisar za širitev Johannes Hahn in komisarka za digitalizacijo Marija Gabriel.

Poudarek Zahodnemu Balkanu med avstrijskim predsedovanjem

"Evropska unija bo izpopolnjena šele, ko se pridružijo države Zahodnega Balkana. Zato jih podpiramo in jim dajemo posebno pozornost med našim predsedovanjem EU-ju," je poudaril Kurz. Poudaril je še, da je Avstrija zaradi zgodovinskih, gospodarskih, političnih, kulturnih in človeških vezi zanesljiv partner omenjenim državam, poroča regionalna televizija N1.

J. R.