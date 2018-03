Državna slovesnost za ubitega francoskega policista

"Utelešenje francoskega duha odpora"

28. marec 2018 ob 13:12

Pariz - MMC RTV SLO, STA

V Franciji so z državno slovesnostjo počastili policista Arnauda Beltrama, ki je prejšnji teden umrl po terorističnem napadu na jugu Francije, potem ko je zamenjal talko.

Beltrama je francoski predsednik Emmanuel Macron označil za heroja in "utelešenje francoskega duha odpora".

Policist Beltrame je bil smrtno ranjen v trgovini v Trebesu na jugu Francije, ki jo je z več talci zajel teroristični napadalec Radouane Lakdim. Teroristu se je ponudil v zameno za talko in ta je to sprejel, a je nato Beltrama med posredovanjem protiteroristične policije večkrat zabodel in ustrelil. Terorist so nato ubili, Beltrama pa so prepeljali v bolnišnico, vendar so bile rane prehude.

Napadalec je sicer že pred tem v pohodu po mestih Carcassonne in Trebes ustrelil in ubil še tri ljudi, dva pa huje ranil. Med njimi tudi enega policista.

Bleščeča policijska kariera

Zaradi poguma so 44-letnega policista Beltrama takoj označili za heroja celotne Francije. Posthumno so ga tudi povišali iz podpolkovnika v polkovnika. Najprej so njegovo žrtev počastili z minuto molka na vseh žandarmerijah, nato pa so se od njega poslovili tudi z državno slovesnostjo.

Sprevod z njegovo krsto se je v Parizu začel pred Panteonom in nato počasi potekal proti trgu Les Invalides na zahodu prestolnice, kjer je tudi stara vojaška bolnišnica in kjer je pokopan tudi Napoleon.

Za Beltramom je bila bleščeča policijska kariera. Med drugim je bil tudi na misiji v Iraku in bil vodja varnosti v Elizejski palači. Nato pa je zaprosil za premestitev na jug Francije, da bi bil bližje svoji ženi, s katero sta se nameravala junija poročiti tudi cerkveno.

G. V.