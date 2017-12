Duma vrača udarec: Ameriškim medijem onemogočen vstop

Mediji na udaru ameriške in ruske politike

6. december 2017 ob 16:13

Moskva - MMC RTV SLO, STA

Ruski poslanci in poslanke so potrdili ukrep, s katerim so novinarjem ameriških medijev, ki so jih v torek označili za "tuje agente", onemogočili vstop v spodnji dom ruskega parlamenta dumo.

Gre za odgovor na potezo ameriškega kongresa, ki je akreditacije odvzel novinarjem ruske televizije RT, ki jo financira Kremelj. "V luči zaščite demokratičnih vrednot so si poslanci dume vzeli pravico, da uvedejo sorazmerne ukrepe v povezavi z odvzemom akreditacij za vstop v ameriški kongres več ruskim novinarjem," so po poročanju ruske tiskovne agencije zapisali v odločitvi.

Ukrep je podprlo 413 poslancev dume, zgolj en je bil proti. Že v torek ga je potrdil tudi zgornji dom ruskega parlamenta, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Seznam "tujih agentov"

Rusko pravosodno ministrstvo je v torek navedlo devet medijev, ki jih je uvrstilo med t. i. tuje agente, potem ko so novembra stopila v veljavo nova pravila, v skladu s katerimi je lahko za tujega agenta označen vsak medij, ki prejema finančna sredstva iz tujine. Gre za Voice of America in Radio Free Europe/Radio Liberty ter njune podružnice. Ti mediji so v Rusiji deležni dodatnih pogojev in zahtev glede delovanja in če jih ne izpolnijo, jim grozi ustavitev dejavnosti.

Tako je Moskva odgovorila na ukrepe ZDA, ki so od ameriškega dopisništva RT-ja zahtevali, da se registrira kot tuji agent. V nasprotnem primeru so ZDA zagrozile z zaprtjem transakcijskega računa in aretacijo vodje dopisništva. Za pristojne oblasti v ZDA RT in ruska tiskovna agencija Sputnik nista več običajna medija, ampak ju imajo za kanale ruske propagande.

B. V.