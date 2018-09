Duterte kot prvi filipinski predsednik na obisku v Izraelu

Po Izraelu še v Jordanijo

3. september 2018 ob 17:02

Tel Aviv - MMC RTV SLO, STA, Reuters

Kot prvi filipinski predsednik je Izrael obiskal Rodrigo Duterte, ki je v preteklosti vojno proti drogam na Filipinih primerjal s holokavstom. Številni zagovorniki človekovih pravic so zaradi tega kritični do njegovega štiridnevnega obiska, med katerim je v ospredju krepitev vojaških in gospodarskih stikov.

Duterte, ki je znan po svojih ostrih in nepopustljivih načelih do drog, večkrat pa je dvignil prah tudi s svojimi izjavami o različnih temah, si je že ogledal muzej holokavsta Jad Vašem, sešel pa se je tudi že z izraelskim premierjem Benjaminom Netanjahujem. Med drugim ga med obiskom, spremlja ga več ministrov, čaka tudi ogled spomenika, posvečenega Filipincem, ki so Judom pomagali na begu pred nacisti.

Kot poroča Reuters, Izrael v obisku vidi priložnost, da se zahvali Manili za sprejem Judov med holokavstom in podporo kampanji za izraelsko neodvisnost.

Na srečanju s filipinsko skupnostjo v Izraelu se je razvpiti predsednik najprej opravičil nekdanjemu ameriškemu predsedniku Baracku Obami, katerega je pred dvema letoma označil za "kurbinega sina". Ob tem je dodal, da je Obami "oprostil" njegove kritike filipinske kampanje proti drogam.

Ostre kritike zaradi obiska

Številni aktivisti za človekove pravice so obsodili prihod Duterteja, ki je med drugim pred dvema letoma številne smrti v vojni proti mamilom na Filipinih primerjal s holokavstom. Za svojo izjavo se je takrat sicer opravičil. Filipinska policija je v zadnjih dveh letih v vojni proti razpečevanju mamil ubila najmanj 4200 državljanov, po trditvah zagovornikov človekovih pravic pa je številka občutno višja, umrlo bi jih lahko celo več kot 20.000. Manila po lastnih trditvah orožje za vojno proti drogam kupuje v Izraelu.

Med Dutertejevim obiskom bosta sicer državi po napovedih sklenili dogovor o filipinskem negovalnem osebju v Izraelu, kjer dela okoli 30.000 Filipincev, večina je negovalcev starostnikov. Ena od pomembnih tem pogovorov je tudi vzpostavitev neposredne letalske povezave med državama, Duterte pa želi okrepiti tudi varnostno sodelovanje z Izraelom, ki je Filipinom prodal tri radarske sisteme in 100 vojaških vozil, Manila pa zdaj išče poti tudi do dogovora glede nakupa letal. Po podatkih izraelske vlade so lani na Filipine izvozili za 143 milijonov dolarjev blaga.

Negotovost glede morebitnih izjav

Kot so sporočili z urada izraelske vlada za komuniciranje, bo večina obiska zaprta za medije, razlog za to naj bi bila tudi previdnost pred morebitnim neprimernim korakom oz. izjavo filipinskega predsednika, ki je doma in v tujini znan po svoji neposrednosti. "Nihče ne ve, kaj bo izrekel v danem trenutku, zato želita obe strani njegov obisk ohraniti čim bolj daleč od medijskih luči," je za Reuters dejal eden od uradnikov, ki ni želel biti imenovan.

K. T.