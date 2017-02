Duterte odpovedal mirovna pogajanja s komunističnimi uporniki

Duterte upornikom grozi z dolgo vojno

5. februar 2017 ob 10:06

Manila - MMC RTV SLO/STA

Potem ko so tako filipinska vlada kot komunistični uporniki razglasili konec prekinitve ognja, je filipinski predsednik Rodrigo Duterte v soboto odpovedal mirovna pogajanja z uporniki.

S tem je resno ogrožen mirovni proces, ki naj bi končal desetletja trajajoč konflikt, poročajo tuje tiskovne agencije. Do odpovedi mirovnih pogajanj je prišlo, potem ko so uporniki prejšnji teden sporočili, da je konec petmesečne prekinitve ognja, ker da jih skuša Dutertejeva vlada prevarati, poleg tega pa krši človekove pravice. Posledično je tudi vlada odstopila od prekinitve ognja.

Duterte, ki je predsedniški položaj prevzel junija lani, je sprva nadaljevanje mirovnih pogovorov opredelil kot prednostno nalogo in naredil celo osnutek koalicijske vlade, v kateri bi bili tudi uporniki. Po prevzemu položaja je tudi poskrbel za izpustitev komunističnih voditeljev iz zapora, kar naj bi pospešilo mirovna pogajanja.

Duterte: Naj se pripravijo na dolgo vojno

Zdaj pa je obsodil upornike zaradi obnovitve sovražnosti ter jim sporočil, da je pripravljen na dolgotrajen spopad, poroča francoska tiskovna agencija AFP. "Vojakom sem dejal, naj se pripravijo na dolgo vojno. Dejal sem, da mir v času naše generacije ne bo prišel," je dejal v soboto.

Vladnim pogajalcem je Duterte odredil, naj se vrnejo s pogajanj z uporniškimi voditelji. "Ne zanimajo me pogovori z njimi. Borili smo se 50 let, če želite podaljšanje za naslednjih 50 let, vam z veseljem ustrežem," je dodal.

Upor od leta 1968

Filipinska vlada in komunistična stranka Narodna demokratska fronta (NDF), ki je upor proti vladi začela leta 1968, sta lani sklenili dogovor o prekinitvi ognja za nedoločen čas, da bi olajšali mirovne pogovore, ki so potekali v Oslu.

V konfliktu je umrlo 30.000 ljudi. Vojaško krilo NDF-ja ima sicer le še okoli 4.000 vojakov za razliko od 80. let, ko jih je imela 26.000. Takrat so v krvavem uporu končali 20-letno diktaturo takratnega predsednika Ferdinanda Marcosa.

B. V.