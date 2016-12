Duterte znova šokiral: Osumljenca sem vrgel iz helikopterja

Filipinski predsednik znan po politično nekorektnih izjavah

29. december 2016 ob 16:07

Manila - MMC RTV SLO

Razvpiti filipinski predsednik Rodrigo Duterte, znan po vzdevku "kaznovalec", je skorumpiranim uradnikom zagrozil, da jih bo sredi leta vrgel s helikopterja, češ da to zanj ne bi bilo prvič.

"Če ste skorumpirani, bom po vas v Manilo poslal helikopter in vas lastnoročno vrgel iz njega," je dejal Duterte, ki od svoje izvolitve maja letos bije neusmiljen boj proti korupciji in mamilom.

Gre za zadnjo šokantno izjavo 71-letnega predsednika, ki je med drugim tudi dejal, da je lastnoročno izvajal zunajsodne poboje.

Njegov predstavnik za medije je Dutertejeve izjave sicer skušal omiliti, češ da gre samo za "urbane legende", poroča BBC. In nedavno, ko se je Duterte pobahal, da je kot župan Davaa sam ustrelil tri moške, je Dutertejev drugi predstavnik Martin Andanar dejal, da bi morali njegovega "neposrednega" šefa jemati "resno, a ne dobesedno".

Duterte je zadnje izjave izrekel v nagovoru žrtvam tajfuna na osrednjih Filipinih, posnetek pa je na spletu objavil njegov urad. V govoru je Duterte zagrozil z radikalno kaznijo: metom iz helikopterja za vsakogar, ki bi ukradel finančno pomoč, ki jo obljublja. "To sem že storil, zakaj ne bi še enkrat?" je dejal ob bučnih ovacijah. Ob tem je še navrgel, da so bile njegove žrtve ugrabitelji, ki so umorili talca. Ni pa jasno, kdaj ali kje naj bi se to zgodilo.

Že danes se je Duterte sam distanciral od izjav. "Da bi vrgel človeka iz helikopterja? Tudi, če je res, ne bom priznal," je dejal v intervjuju za kanal ABS-CBN.

"Iskal težave, da bi lahko pobijal"

Filipinski predsednik sicer redno pretresa s podobnimi trditvami, prav tako pogosto pa tudi zapade v protislovja. 16. decembra je tako za BBC zatrdil, da je kot župan Davaa ustrelil tri osumljence. "Ubil sem kake tri izmed njih ... ne vem, koliko krogel sem izstrelil v njihove trupe. Zgodilo se je in o tem ne morem lagati," je dejal. Podobno trditev je izrekel tudi nekaj dni pred tem poslovnim voditeljem v Manili, ko je dejal, da je svoj čas Davao prečesaval na motorju in "iskal konfrontacijo, da bi lahko pobijal".

Duterte je bil pred izvolitvijo za predsednika Filipinov 20 let župan južnega mesta Davao, kjer mu sicer pripisujejo zasluge za znaten upad kriminala, a na račun sponzoriranja vodov smrti. Kot predsednik je prisegel, da bo na Filipinih izkoreninil mamila in korupcijo, tudi na račun več milijonov življenj, če bo treba.

Odkar je Duterte maja napovedal vojno mamilom, so policija in plačanci po vsej državi ubili že skoraj 6.000 ljudi. Opozicijski politiki in človekoljubne organizacije pozivajo k Dutertejevemu odpoklicu, a predsednik med volivci ostaja zelo priljubljen: ti si namreč želijo, da počisti državo.

K. S.