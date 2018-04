Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 1.0 od 2 glasov Ocenite to novico! Podporniki staršev so do zadnjega zahtevali poskuse zdravljenja Alfieja Evansa, čeprav so zdravniki podali enotno mnenje, da je Alfie neozdravljivo bolan in bi bilo njegovo zdravljenje nečloveško. Foto: Reuters Dodaj v

Dvoletni Alfie Evans po sodnih procesih izgubil bitko z boleznijo

Italijanske oblasti malčku podelile državljanstvo

28. april 2018 ob 14:13,

zadnji poseg: 28. april 2018 ob 14:21

Liverpool - MMC RTV SLO

Neozdravljivo bolni 23-mesečni Alfie Evans, ki je trpel za redko degenerativno nevrološko motnjo možganov, je pet dni po odklopu z naprav, po čemer je sicer čudežno zadihal sam, umrl v bolnišnici.

Njegovi starši so izgubili vse štiri mesece trajajoče sodne procese, v katerih so zahtevali, naj Alfieja ne odklopijo z naprav, ki vzdržujejo osnovne življenjske funkcije. Britansko sodišče je namreč pritrdilo mnenju zdravnikov, da po več kot letu v polvegetativnem stanju nadaljnje zdravljenje ni smiselno. Pritožbo staršev je zavrnilo tudi Evropsko sodišče za človekove pravice (ESČP)

Alfie je po odklopu z naprav v ponedeljek čudežno zadihal sam, vendar je pet dni zatem preminil v liverpoolski bolnišnici, iz katere so izrazili najgloblje sožalje in dodali, da bi bilo nadaljnje zdravljenje fanta ne samo brezplodno, temveč tudi neutemeljeno in nečloveško, poroča BBC.

Papež Frančišek podprl boj staršev

Krčevit boj staršev je pritegnil mednarodno pozornost, družino Evans pa je podprl tudi papež Frančišek. Italijanske oblasti so v ponedeljek Alfieju podelile italijansko državljanstvo in pripravile vojaško letalo, da Alfieja prepeljejo v bolnišnico v Rimu, a je britansko sodišče pritrdilo zdravnikom, da nadaljevanje zdravljenja ni priporočljivo, in odločilo, da Alfie po odklopu z naprav ne sme zapustiti države.

Podporniki Toma in Kate Evans, znani tudi kot "Alfiejeva vojska", so v ponedeljek protestirali pred bolnišnico, danes pa se bodo s spuščanjem balonov v bližnjem parku Springfield poklonili Alfieju Evansu.

