"Dvolični" Justin Trudeau brani kanadsko prodajo orožja Savdski Arabiji

Justin Trudeau brani odločitev svoje vlade, da potrdi prodajo oklepnih vozil in orožja Savdski Arabiji, češ da je dogovor v skladu s kanadsko zunanjo in obrambno politiko.

15 milijard kanadskih dolarjev vreden dogovor o prodaji več kot 900 oklepnih vozil, od katerih jih je kar nekaj opremljenih s težkim topništvom, je s Savdsko Arabijo leta 2014 sklenila prejšnja kanadska, konservativna vlada, Trudeau pa mu je ob prevzemu premierskega položaja prižgal zeleno luč.

Dogovor se je v zadnjem času zaradi kritik Savdske Arabije oz. stanja človekovih pravic tam znašel pod večjim drobnogledom.

119 od naročenih vozil je bojnih, opremljenih s 105-milimetrskimi topovi, 119 jih je protitankovskih, še 119 pa jih je opremljenih s kupolo za dve osebi in 30-milimetrskim avtomatskim topom, poroča CBC. Dostava omenjenih vozil naj bi se Savdski Arabiji začela lani.

Očitki na račun nedoslednosti

Trudeau se je z očitki opozicijskih politikov, da vodi dvolično politiko, spoprijel v kanadskem parlamentu v torek. Hélène Laverdière iz Nove demokratske stranke je premierju izpostavila poročila o savdskih napadih na lastne državljane, pa tudi na savdsko vojaško akcijo v Jemnu, kjer je bilo v treh letih državljanske vojne ubitih že več kot 10.000 ljudi, svoje domove pa je zapustilo več kot tri milijone prebivalcev.

"Premierja zato sprašujem, kaj si misli o tem, da je Kanada potencialno sokriva pri kršitvah človekovih pravic? Kako lahko rečemo, da je kanadska zunanja politika progresivna in feministična, ko pa še naprej prodajamo orožje Savdski Arabiji?" je Trudeauja vprašala Laverdièrova.

Premier se je branil, da njegova vlada ni imela kaj dosti druge izbire, kot da spoštuje pogodbo, ki jo je podpisala prejšnja vlada. "Pogodbe se potrdijo samo, če se izvoženo blago sklada z našo zunanjo in obrambno politiko, vključno s človekovimi pravicami. Naš pristop povsem ustreza našim nacionalnim obvezam in kanadski zakonodaji," je dejal Trudeau.

Cesar Jaramillo iz kanadske skupine za razoroževanje Project Ploughshares je Trudeaujev odgovor označil za "zgrešeno logiko", saj da mora zdaj njegova vlada postavljati okvire kanadski zunanji in obrambni politiki.

"Mislimo tudi, da je ta dogovor popolnoma v nasprotju s to feministično agendo kanadske vlade, ki se zdaj prodaja kot osrednja točka kanadske zunanje politike. A hkrati oborožujemo enega do žensk najbolj represivnih režimov na planetu," je dejal Jaramillo. "Tako, da mislim, da obstajajo jasna razhajanja med retoriko in dejanji vlade."

Nočejo objaviti preiskave

Kanadski dogovor o prodaji orožja Savdijcem se je znašel pod drobnogledom lani poleti, ko so se na spletu pojavili posnetki, na katerih je vidno, kako so se savdske oblasti z domnevno kanadskim orožjem spravile nad šiitske protestnike na vzhodu države.

Po preiskavi je kanadska zunanja ministrica Chrystia Freeland sporočila, da niso našli nobenih trdnih dokazov o navedbah. A kljub pozivom aktivistov, naj vlada objavi izsledke svoje preiskave, to do danes še vedno zavračajo.

Zaradi vztrajnih kršitev človekovih pravic so posamezne zahodne države, kot so Nemčija, Belgija in Švedska, že zavrnile izvoz orožja Riadu, po drugi strani pa so rekordne orožarske posle s Savdijci sklenile Velika Britanija in ZDA.

Dogovarjanja med Riadom in Kushnerjem?

Ravno v torek je tako ameriški predsednik Donald Trump na vse pretege hvalil ameriško prodajo orožja Riadu, ko je v Washingtonu sprejel savdskega prestolonaslednika, princa Muhameda. "Savdska Arabija je zelo bogata država in z ZDA bodo, upamo, delili del tega bogastva v obliki delovnih mest, v obliki nakupa najboljše vojaške opreme na svetu," je dejal Trump novinarjem.

Medtem pa je prišlo na dan, kako se je princ Mohamed bahal, da ima "v žepu" Jareda Kushnerja, Trumpovega zeta in svetovalca za Bližnji vzhod. The Intercept, ki se sklicuje na vire blizu savdski kraljevi družini, poroča, da je Kushner princu Mohamedu posredoval podatke o savdskih princih, ki mu niso zvesti.

Po poročanju virov iz Združenih arabskih emiratov je princ Mohamed prestolonasledniku iz Abu Dabija, Mohamedu bin Zajedu Al Nahjanu, dejal, da ima Kushnerja "v svojem žepu".

Kushnerjevi odvetniki so poročilo zavrnili kot "lažno in smešno", obtožbe pa da si ne zaslužijo odgovora.

