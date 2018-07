Eden od rešenih tajskih dečkov: "Vsem sem rekel, naj se borijo, naj ne obupajo"

"Bilo je magično," je na prvi novinarski konferenci, odkar so jih rešili iz jame, trenutek, ko sta do njih prišla britanska potapljača, opisal eden izmed tajskih dečkov. "Kar dolgo sem razmišljal, preden sem sploh lahko izustil odgovor na njuna vprašanja."

Dvanajsterica tajskih dečkov in njihov trener so danes po več kot tednu dni (fante so rešili v treh dneh) zapustili bolnišnico in se prvič pojavili na tiskovni konferenci v Čjang Raiju, na kateri so dobre volje med drugim pokazali tudi svoje nogometne spretnosti. Dečki so se poklonili tudi umrlemu 38-letnemu nekdanjemu pripadniku tajske mornarice, ki je umrl v reševalni operaciji, na odru so v rokah držali njegovo narisano podobo. "Vsi so bili zelo žalostni," je dejal trener dečkov Ekapol Čantavong in dodal, da bodo v njegov spomin dečki nekaj časa preživeli v budističnem samostanu. "Čutili so, da so oni vzrok njegove smrti in razlog, da njegova družina trpi."

"Divje prašiče smo pripeljali domov," je bil napis v tajščini na transparentu, s katerim so pozdravili trinajsterico, oblečeno v majice njihovega nogometnega kluba. Prizorišče novinarske konference so spremenili v navidezno nogometno igrišče, na katerem so potem razigrani fantje pokazali, da nevarna izkušnja v jami ni zmanjšala njihovega navdušenja nad nogometno žogo.

Po besedah zdravnikov se vsi dečki in trener počutijo dobro, v povprečju je vsak med njimi pridobil tri kilograme. Klinični psiholog je potrdil ugotovitve, da so fantje dobrega počutja, in dodal, da so lahko "duševno kos vsakemu pritisku v družbi". Eden izmed dečkov je na novinarski konferenci označil trenutek, ko jih je v jami našel britanski potapljač, za "čudež". Nogometna ekipa je bila kar devet dni ujeta v jami, preden so jih našli reševalci. "Skušali smo skopati pot na prostost, saj nismo mogli čakati le na pomoč oblasti," pa je o trenutkih v jami dejal trener.

"Vsem sem rekel, naj se borijo, naj ne obupajo," je dejal eden od dečkov, ki je opisal, kako se je skupina borila za preživetje.

Fantje so kopali v stene jame

Fantje in trener so se v jame spustili 23. junija po koncu treninga. A načrte jim je prekrižalo obilno deževje, ki je zalilo vstop v jamo in jim onemogočilo izhod. Pred vstopom v jamo so fantje obedovali, v jamo pa hrane niso vzeli, saj so nameravali v njej preživeti le kakšno uro. "Pili smo le vodo," je pojasnil eden od dečkov z vzdevkom Tee.

"Izmenično smo kopali v stene jame, saj nismo hoteli samo čakati, da nas oblasti rešijo," je pojasnil trener. Toda njihova prizadevanja so bila neuspešna. "Skoraj vsi znajo plavati, toda nekateri med njimi niso zelo dobri plavalci."

"Nisem imel moči. Skušal sem odmisliti hrano, da ne bi bil še bolj lačen," je povedal najmlajši član ekipe z imenom Titan, ki so ga ob prihodu na novinarsko konferenco zbrani pozdravili še z glasnejšim aplavzom kot druge.

Ko sta britanska potapljača devet dni po novici, da so fantje ujeti v jami, našla trinajsterico, je stekla obširna reševalna operacija, kajti reševanje iz poplavljene jame je bilo zelo zahtevno. Fante in trenerja so na prosto rešili v treh dneh, kot je razkril trener, pa vrstni red, po katerem so fante reševali iz jame, ni bil odvisen od njihovega zdravstvenega stanja. "Tisti, katerih domovi so najdlje, so šli ven prvi, zato da bi lahko vsem povedali, da so fantje v jami v redu," je pojasnil.

Zdravstveno stanje fantov in trenerja je odlično, kot pa je opozoril uradnik tajskega pravosodnega ministrstva, ki je medije zaprosil za spoštovanje zasebnosti dečkov, pa ni jasno, kakšne posledice otroci nosijo v srcih. Strokovnjaki opozarjajo, da bi lahko prevelika pozornost medijev vplivala na njihovo duševno zdravje.

